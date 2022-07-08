Политика 8 июля 2022 2:12

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 июля 2022 года: Зеленский оплакал Джонсона, немцы отказали в дополнительных бронетранспортерах, а украинских беженцев в Германии пригласили обживать бывший концлагерь

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 июля 2022 года