Дожди и тепло: иркутянам рассказали, когда погодные тропики сменятся жарой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иркутянам не стоит расставаться с зонтиками. Дождевики на случай внезапного ливня тоже не помешают. Что поделаешь - тропическая погодка, которую гарантируют нам бесконечные циклоны, похоже, установилась надолго. Вот что говорят об этом прогнозы гидрометцентра.

- На сутки по Иркутску облачно с прояснениями, утром и днем небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура ночью +11...+13, днём +21...+23, - это прогноз иркутского гидрометцентра на 10 июля. В регионе погода примерно похожая, разве что кое-где еще и грозы.

Собственно, этим прогнозом можно, если коротко, охарактеризовать и всю следующую рабочую неделю. Погодные карты Гидрометцентра России уточняют, что первую ее часть Иркутск проведет в достаточно "прохладной" относительно обычной июльской жары зоне. Да, это когда днем +23, как в понедельник, 11 июля. И, конечно, в этот день без ливня ну никак.

Во вторник и среду, 12 и 13 июля, ощутимо жарче, до +27 днем. Правда, все равно с дождями, куда без них. На картах мы видим очередной поток жары из Средней Азии. Правда, сил для борьбы с циклоном у него маловато. И к к концу недели станет прохладнее - температура, скорее всего, понизится до вполне привычных и даже комфортных + 20...+23. Ночами ожидается вполне традиционные +11...+13.

И только Гисметео, на основе расчетов погоды на более длительный период, готово пообещать жару с 18 июля. Вполне себе сухую и, как обычно в июле, до +33...+35. Вероятнее всего, ее и не миновать, все-таки вторая половина самого жаркого месяца, экватор лета приближается.