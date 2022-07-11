Усатый, хочешь яблочко? Вперед!: в Иркутске устраивают тараканьи бега.

Два дня подряд в иркутском зоосаде проходили тараканьи бега. Многие слышали о таких азартных соревнованиях. Давным- давно гремела слава портовых притонов, в которых моряки выигрывали и проигрывали на таких бегах целые состояния. Да и после ходили слухи о том, что подпольные тотализаторы кое-где продолжают работать, а а местные толстосумы делают на "усатых игроков" большие ставки. И вот – опять! На этот раз - в иркутском зоосаде.

-Да, у нас тараканьи бега теперь проходят по выходным и собирают очень много поклонников, - рассказывает сотрудница иркутского зоосада Жанна Сартакова. Именно она два дня подряд «выводила» усатых на дорожку. –Но никаких ставок у нас не делают. Забеги мадагаскарских тараканов и сами по себе увлекательное дело. Никогда ведь не знаешь, кто из них добежит до конца дорожки, а кто решит, что сегодня – не его день. И вовсе не будет соревноваться.

И это так. Для бегов подходят только большие насекомые, размером около десяти сантиметров, а не сибирские козявки - прусаки. "Мадагаскарцы" - ребята изнеженные, пассивные и слабые, двигаются они гораздо медленнее наших. Прежде чем выпускать насекомых на дорожки, их нужно не один день дрессировать.

- В конце «гонки» ее участников, конечно, ждет приз – какая-нибудь вкусняшка, например, яблоко или виноград, банан, - говорит Жанна. – Так что, со временем, может быть, среди них и объявятся гурманы, которые будут торопиться за сладким. Пока что мы сажаем победителей обратно в коробку вместе с остальными их собратьями и на новые старты по пяти дорожкам выбираем «случайных» кандидатов – более бойких, конечно. Хотя на дорожках болельщики уже уверены, что многих узнают. Присваивают им клички – какой-нибудь Яростный Борис или Великолепный Петр. Их и в самом деле, если присматриваться, можно отличить.

Тараканьи бега обещают проводить каждые выходные. Наверное, зрители скоро потребуют и шуточного "тотализатора" - за яблоко для усатого победителя.