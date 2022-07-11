Иркутский астроном Сергей Язев: Суперлуние можно наблюдать три ночи подряд. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Иркутяне в ближайшие ночи смогут понаблюдать сразу два захватывающих небесных шоу. Одно из них — парад планет, но он уже на исходе. Но шанс увидеть все планеты солнечной системы одновременно еще есть, хотя и небольшой, да и без бинокля тут никак. А вот стать свидетелем Суперлуния может любой. И даже сфотографировать это чудо природы. О том, как это сделать, КП- Иркутск рассказал астроном, директор обсерватории ИГУ, Сергей Язев.

-13 июля у нас будет полнолуние. Луна в такую ночь большая и круглая, - объясняет астроном. - А в этот раз, и такое не всегда бывает, это совпадет с тем моментом, когда она ближе всего к Земле. Тут надо учесть, что спутник нашей планеты движется вокруг нее не строго по кругу, а по эллипсу, то удаляясь, то приближаясь. И вот в этот день оба момента совпадут. Разница всего в 15%, но этого хватает для впечатления. Если день будет дождливый и пасмурный, то сквозь облака такого эффекта не ожидается, хотя все равно видно. Но у нас в запасе три ночи - 12, 13 и 14, когда она будет ближе всего. А так как затяжных дождей у нас практически не бывает - увидим!

Мы "спросили" у погоды - по предварительному, но уже достаточно точному, прогнозу, именно ночь на среду, 13 июля, ожидается ясная погода. По крайней мере, так обещает Гидрометцентр.

Чем "вооружаться", чтобы увидеть Суперлуние? Собственно, ничего не требуется. Достаточно выйти на балкон. И можно фотографировать. А если оптика хорошая, то и снимки будут тоже отличные. Что касается 12 и 14 июля, то тут как раз вполне возможна облачность. Хотя...Увидим!