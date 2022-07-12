Учения волонтеров по поиску пропавших детей пройдут на Байкале. Фото: организаторы

Масштабные учения волонтеров по поиску пропавших детей пройдут на Байкале с 20 по 24 июля. Их проведет Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Добровольцы-спасатели соберутся на турбазе «Глэмпинг-парк Байкал» в Иркутском районе.

- Эти учения – отличная возможность для подразделений Национального центра отточить и довести до совершенства теоретические и практические навыки, - рассказали организаторы. – На Байкале соберутся добровольцы из южных и северных регионов страны, Центральной России, Приволжья, Урала и Дальнего Востока. Они смогут обменяться опытом, изучить особенности поиска в разных уголках страны и другие аспекты поисково-спасательной работы.

Добавим, что учения для волонтеров отделений Национального центра проходят каждый год. Инструкторами выступают эксперты Российского университета спецназа. При этом программа подготовки постоянно совершенствуется с учетом новых методик и практик, которые разрабатывают эксперты. В этот раз поисковики будут отрабатывать оказание первой помощи пострадавшим, учиться ориентироваться на местности, работать со специальными радиоустройствами, а также учиться обращаться с техникой группового передвижения и выживания в условиях дикой природы.

- Особое внимание эксперты уделят организации и работе штаба, координации действий поисковых групп, - отмечают организаторы. - После учений участникам выдадут специальные сертификаты.

На Байкал вместе с волонтерами также приедут три победителя конкурса видеороликов. В своих работах ребята рассказали о важности выбора добровольчества и стали лучшими среди других участников. Точная программа финальных учений на Байкале, которые пройдут при поддержке Фонда президентских грантов, станет известна позднее.