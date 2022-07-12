Высокопоставленный полицейский из Бурятии пойдет под суд за покушение на взятку в 15 миллионов рублей

Июль 2021 года. Иркутск. Задержание полицейского. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске завершено расследование громкого уголовного дела, по которому проходит высокопоставленный полицейский из Бурятии. 26 июля 2021 года в одной из гостиниц Иркутска задержали заместителя начальника следственного управления - начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД по Бурятии. Его обвинили в покушении на получение крупной взятки.

- По версии следствия, полицейский через посредника получил муляжи купюр в сумме в 15 млн рублей от адвоката обвиняемого по уголовным делам, которые расследует МВД Бурятии, - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры по Иркутской области. - Полицейского с поличным месте преступления задержали сотрудники УФСБ.

За эти деньги сотрудник МВД обещал поспособствовать прекращению уголовного преследования против обвиняемого в мошенничестве и причинении имущественного ущерба. Вместо денег, против него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на получение взятки в крупном размере». Суд отправил его под стражу на время следствия, а на его имущество в 1,7 миллиона рублей наложили арест. И вот, почти спустя год, расследование завершено.

- Следователи собрали доказательства вины сотрудника, уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд, - сообщили в СУ СК и прокуратуре.

Вскоре мужчине будет вынесен приговор. По словам следователей, он до сих пор является действующим сотрудником. На время следствия его временно отстранили от работы.

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