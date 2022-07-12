На День металлурга 2022 в Шелехов приедет Стас Михайлов. Фото: Иван МАКЕЕВ

День металлурга 2022 в Шелехове широко отметят в субботу, 16 июля. В этот день в городе точно будет людно - кроме местных жителей, к вечеру подтянутся гости из соседних Иркутска и Ангарска. Повод есть - большой праздник, который развернется на стадионе "Металлург" уже в 6 часов вечера. А самое главное - в качестве приглашенной звезды будет не кто иной, как Стас Михайлов.

Известный певец, любимец публики станет хедлайнером на празднике День металлурга 2022 в Шелехове. А поскольку вход на концерт свободный, гостей ожидается множество.

Широко отметят День металлурга 2022 не только в Шелехове, но и в других городах региона, связанных с этой отраслью. В Иркутской области яркие мероприятия запланированы в Братске и Тайшете. В Братске программа для взрослых и детей стартует в 11 утра на базе отдыха «Простоквашино». А вечером, в 20.00 на площади Ленина пройдет концерт «Музыка метALла». Здесь выступит певица Анна Асти. А в Тайшете отметят сразу и День металлурга 2022 и День города. Поэтому торжества здесь развернутся с 14.00. На площади развернется ярмарка народных ремесел, пройдут мастер-классы, выставки местных мастеров. Вечером, в 17:30 пройдет традиционный турнир по силовому экстриму. А концерт в Тайшете начнется в 20:00, выступит группа «Пицца». Если окажетесь в этот день в соседнем Красноярске, то станете зрителем концерта Вячеслава Бутусова и группы "Орден Славы".

Все мероприятия в честь Дня металлурга 2022 в Шелехове и других городах пройдут бесплатно для зрителей. А в 11 вечера всех ждет праздничный салют.