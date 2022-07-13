Стало известно, что взорвалось в Иркутске в ночь на 13 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Громкий хлопок около часа ночи 13 июля разбудил жильцов нескольких домов по улице Декабрьских Событий в Иркутске. Местные жители подскочили с кроватей и начали звонить в полицию. Наряд прибыл на место через несколько минут. Также приехали другие экстренные службы, которые начали осматривать двор и ближайшие окрестности. Опасных взрывчатых веществ не нашли. Но причину хлопка выяснили.

- На месте нашли фрагменты страйкбольной гранаты, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Никто из местных жителей не пострадал.

Кто бросил гранату во дворе пока непонятно. Нарушителя спокойствия сейчас разыскивают полицейские.

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