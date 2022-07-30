Поздравляем победительницу и лауреатов конкурса «Мой воспитатель 2022»

Поздравляем победителей и лауреатов конкурса «Мой воспитатель 2022» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Первым проводником в мир знаний для каждого малыша становится воспитатель. Как много сил и терпения прикладывают преподаватели, чтобы не только уследить за дюжиной непосед, но и научить их дружить, помогать близким и быть открытыми миру. Эти нежные и добрые женщины, как первые учителя, остаются в памяти каждой крохи на всю жизнь. Специально для всех педагогов Иркутской области «Комсомолка» провела очередной конкурс «Мой воспитатель 2022».

Его условия были предельно простыми: участницам нужно было всего лишь загрузить фото на сайт irk.kp.ru, немного рассказать о себе и любимой профессии. В этом году участие в соревновании приняли 60 претенденток на победу из Иркутска, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска и других городов региона. И вот пришло время назвать имена тех, кто набрал больше всего «сердечек». Самых-самых выбирали посетители сайта путем голосования.

Итак, знакомим с теми, кому отдали симпатии наши читатели.

1-е место – Инна Власова

Поздравляем победительницу конкурса Инну Власову.

«Я не только учу детей, но и сама у них учусь»

В детский сад я пришла работать по зову сердца. Я безгранично счастлива, что сделала правильный выбор, что моя профессия нашла меня и могу приносить пользу в воспитании подрастающего поколения. Я радуюсь каждому дню жизни с ними, видя то, как они приходят в детский сад, бегут ко мне с распростертыми объятиями и рассказывают что-то важное и интересное. Соединяя в себе любовь к делу и любовь к детям, я не только учу детей, но и сама у них учусь.

2-е место - Наталья Карновская

Второе место завоевала Наталья Карновская.

«Каждый ребенок – это сосуд, который нужно наполнить любовью»

- Я Воспитатель! Свою профессию я люблю и с удовольствием прихожу на работу, где каждый день дарю детям любовь, внимание и заботу. И чувствую, что дети отвечают мне тем же. «Каждый ребенок – это сосуд, который нужно наполнить любовью». Я думаю, мне удалось подобрать заветный ключик к каждому детскому сердечку. Важно, что они мне доверяют и с удовольствием каждый день идут в детский сад.

3-е место – Елена Кучина

Еще один лауреат конкурса среди воспитателей Елена Кучина.

«Работа воспитателя - это призвание!»

Все профессии по - своему нужны и хороши. Работа воспитателя - это призвание! В данной профессии я работаю 9 лет. Мне нравится дарить детям радость и слышать их звонкий смех, встречать их утром с улыбкой. Играть на детских утренниках и видеть их восторженный взгляд и получать от этого массу позитива. Я люблю свою работу!