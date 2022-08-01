Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выступил с речью на торжественном мероприятии, посвященном 69-летию великой Победы в войне

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 27 июля выступил с речью «Участники Отечественной освободительной войны - самое героическое поколение нашей Республики» на торжественном мероприятии, посвященном 69-летию великой Победы в войне. Ниже следует полный текст речи.

Дорогие товарищи, участники Отечественной освободительной войны!

Экскурсоводы и сотрудники мест историко-революционной славы, связанной победой в войне, военнослужащие Народной Армии, молодежь, студенты и воспитанники революционных училищ!

Дорогие жители города Пхеньяна!

Любимый весь народ!

Товарищи!

Мы с чувством большой гордости и дорогой памятью снова отмечаем день Победы – 27 июля.

Со дня сотворения векового чуда прошло долгое время – увы, 25 203 дня. Но восторг от славной победы в войне кажется будто вчерашним, и сегодня наше чувство волнения и гордости, как это было каждый год, безмерно.

Товарищи!

Горячо поздравляю вас с Днем великой Победы в войне, принесшим нашей Родине бессмертную славу и известность.

Дорогие товарищи ветераны войны!

Пока положение в стране трудное, к тому же недавно мы переживали кризис со здравоохранением. Но сегодня, видя вас всех здоровыми, просто не знаю, как выразить вам за это благодарность.

Большое спасибо вам!

Товарищи!

В этот час вся страна, вспоминая яркие свершения павших народноармейцев и революционеров, отдавших свою молодость, всю свою жизнь в борьбе за защиту суверенитета и чести Родины, и желая бессмертия их великого духа, воздает им дань высокой чести.

Теперь от нас ушли многие известные и неизвестные участники войны, много ветеранов войны не смогли прийти на это место, но они вечно живут в объятиях Родины, которую они защитили ценой своей крови и жизни, и в этот час вместе с нами встречают славную ночь.

Желая ветеранам войны здоровья и долголетия, чтобы и впредь продолжался такой гордый слет ветеранов войны, я по поручению партии и правительства воздаю высокую дань уважения победителям 1950-х годов – тем, кто дал нашему народу привилегию и высшую честь праздновать из года в год великую Победу в войне. Вместе с тем позвольте передать сердечный теплый привет ветеранам войны всей страны, всем заслуженным работникам военных лет, которые создали фундамент для существования и развития нашего социалистического государства, которые и сегодня остаются для нас духовной опорой, большой силой.

Разрешите выразить признательность членам семей наших ветеранов войны и всем благородным людям, прилагающим все искренние усилия для сохранения здоровья ветеранов войны и заботящимся об их жизни.

Пользуясь случаем, позвольте воздать высокие почести павшим китайским народным добровольцам, которые в совместной борьбе против империалистической агрессии делили общую судьбу с нашей армией, нашим народом и не жалели своей ценной крови. Также шлю горячий привет ветеранам – народным добровольцам.

Товарищи!

Среди многозначительных и торжественных праздников нашего государства 27 июля представляет собой день особой гордости, когда ознаменуют победу.

Для любой страны, любого народа нет более гордой и блестящей славы и чести, чем победа в войне, в которой решается их судьба.

Минувшая Отечественная освободительная война была для нашей Республики битвой за защиту территории и народа, за защиту Родины, находящейся на грани жизни и смерти, была первой острой борьбой между двумя полюсами, разделенными на противные друг другу демократический и империалистический лагеря после второй мировой войны.

Американские империалисты бросили на корейскую войну не только свои войска, но и колоссальные контингенты стран-сателлитов. Сам этот факт говорит об ожесточенности и международном характере этой войны.

Противостоять самым жестоким на Земле американским агрессивным войскам и сборищу их сателлитов было слишком тяжелой перегрузкой для молодой армии новорожденного государства, созданного всего лишь два года назад.

Однако, как строго и справедливо записано в истории, наглые агрессивные амбиции американских империалистов, желавших одним ударом аннексировать нашу территорию и расширить сферу своего господства, с первого шага столкнулись с небывало мощным контрударом и неимоверной доблестью, и полностью сорваны в результате трехлетних тяжелых схваток и заключением Соглашения о перемирии.

На корейской войне военные силы империалистов США и их стран-союзников потерпели серьезное поражение.

Мы отстояли достоинство, честь и суверенитет Республики, защитили обстановку для самостоятельного развития государства, пресекли намерение американских империалистов осуществлять стратегию мирового господства, предотвратили новую мировую войну и тем самым сохранили мир человечества. Вот в чем есть огромное значение Победы в Отечественной освободительной войне, занимающей достойное место в истории нашей нации и мировых войн.

Именно Победа в великой Отечественной освободительной войне, на которой был твердо защищен самый острый аванпост антиимпериалистической борьбы на Востоке Земли, есть победа защитников над агрессорами, победа справедливости и прогресса над несправедливостью и реакцией, это историческая победа человечества, подтвердившая железную истину – каким бы сильным и превосходным ни был агрессор, ему не одолеть армию и народ, поднявшиеся на решительное сопротивление.

Героями создания такого легендарного чуда являетесь именно вы, присутствующие здесь товарищи ветераны войны, и многочисленные соратники по бою, о которых вы и ныне не можете забыть.

Через неисчислимые дни войны, когда доблестные защитники Отечества бесстрашно шли под градом пуль, нанося по врагу сокрушительный удар, родилась бесценная слава, имя которой – Победа, а флаг Республики, поднятый в авангарде наступления, был густо окрашен алой кровью сыновей и дочерей героической Кореи, став широко известным всему миру символом героизма, победы и справедливости, немеркнущим знаменем антиимпериалистической борьбы.

Товарищи!

Когда страна переживает трудный период, как сейчас, более дорогим ощущается непреклонный дух поколения ветеранов войны, которые без колебания шли навстречу кризису судьбоносной суровой войны.

Как хорошо всем известно, участники Отечественной освободительной войны были весьма обыкновенными молодыми людьми, но на боевом поле в защиту Родины были далеко не обыкновенными, а славными сыновьями и дочерьми нации.

Люди, которые были очень простыми на работе и в учебных заведениях, без колебания добровольно вступили в армию и мужественно боролись с агрессивной армией американских империалистов. Это было возможно потому, что они были полны твердой веры в свою партию и в свою власть, убеждены в нашей непременной победе и имели горячее стремление защитить права как хозяев новой страны, новой жизни.

Наше поколение ветеранов войны, питая любовь к своему благодатному строю, к своему родному краю и к месту своей работы, к своим родителям, братьям и сестрам, приэтом испытывая ненависть к врагам, пытавшимся отнять у них все это, незыблемо преодолели суровые испытания и трудные моменты, твердо вынесли терзающую душу боль от потерь и, проявляя беспримерный массовый героизм, ввергли жестоких и варварских агрессоров в страх и отчаяние.

Ярким примером, который показывал, какое поразительное чудо создается, когда простые, обыкновенные люди поднимаются на защиту своего не щадя жизни, послужила наша великая Отечественная освободительная война.

Так, наши ветераны войны ценой крови защитили достоинство и честь, территорию и суверенитет Родины, всю жизнь неизменно, бескорыстно, честно, принципиально, самоотверженно служили Родине, показывали грядущим поколениям пример жизни патриота, – вот в чем есть облик подлинного человека и благородные качества, присущие только нашим ветеранам войны.

В отрыве от бессмертных подвигов, совершенных известными и неизвестными участниками Отечественной освободительной войны, честного и самоотверженного служения поколения победителей в войне нельзя думать о нашем бесценном социалистическом строе и о нашем великом государстве, которое сегодня становится более мощным.

Товарищи ветераны войны поистине являются самым героическим поколением, которое в вихре истории заложило незыблемый фундамент нашей Республики и стало образцом непоколебимого великого корейского народа.

Преданность, мужество и патриотизм, которые вы всю жизнь проявляли, сегодня точно так же пульсируют в сердцах десятков миллионов наших людей. А наша революция получила в наследство великие и замечательные качества, созданные в суровые огненные дни 1950-х годов. Благодаря этому она, в каких бы трудных условиях не находилась, не зная никакого срыва и отступления, из поколения в поколение может своими силами неизменно прокладывать путь к свершению своего дела.

Товарищи!

Для нас День Победы остается не просто днем празднования и памяти об истории сопротивления прошедшей героической эпохи.

Этот день является дорогим, значительным моментом! Мы перед вами, свидетелями, очевидцами истории, принесшими самую великую Победу в самую горячую и суровую годину, осмысливаем, что с достоинством сможем заявить, что сегодняшняя наша борьба есть продолжение великих традиций тех дней, и множим в себе уверенность и отвагу, горячую страсть и волю к борьбе.

Сегодня на нас возложена важнейшая историческая ответственность – на высоте современности еще более прославлять славу и честь нашего государства, принесенные поколением победителей войны 70 лет назад, и неизменно продолжать их при жизни следующих поколений.

По примеру поколения победителей войны мы также должны непрерывно и настойчиво бороться ради наших следующих поколений.

Еще более укреплять оборонную мощь государства, ярко воплотившую в себе героический дух тех огненных дней, – это основной залог для защиты государственных интересов Республики и ее развития по самостоятельному руслу.

Со времен минувшей Отечественной освободительной войны США не брезговали ядерной угрозой против нас. Прошедшая историческая обстановка нашей революции, находившейся в состоянии острого противоборства с ними, требовала от нас прежде всего поднять самооборонную силу нашего государства на должный уровень, и мы ценой своей трудной борьбы осуществили эту актуальную задачу, возложенную на нас историей.

В ожесточенной антиамериканской конфронтации, длившейся около 70 лет после войны, наша Республика надежно отстояла социализм и создала могучий стратегический потенциал для защиты самой себя. Это представляет собой более великую победу, не менее серьезную, чем триумф в Отечественной освободительной войне.

Однако мы не вправе на этом останавливаться.

США, причинявшие самый серьезный ущерб и создавшие самую большую угрозу нашей нации в ее современной истории, и ныне не прекращают опасных враждебных акций против нашей Республики.

Империалисты США под предлогом укрепления так называемого альянса, с одной стороны, подстрекают южнокорейские власти на самоубийственную конфронтацию с КНДР, а с другой – прибегают к военному противоборству с нами, отчаянно распространяя какую-то необоснованную версию об угрозе.

Выдумать мнимую версию об угрозе с нашей стороны и распространять ее с приданием достоверности, а затем считать это предлогом для оказания нажима на нас – таков закоренелый способ, свойственный империалистам США в реализации политики.

И в последние дни они, как всегда, неустанно распространяют в международной общественности версию против КНДР, изображая наше государство как главного виновника, нарушающего стабильность ситуации в регионе, как опасное государство.

США, выдавая все постоянные действия наших вооруженных сил за провокацию и угрозу, неприкрыто проводят крупномасштабные совместные военные маневры, серьезно угрожающие безопасности нашего государства. Подобные акции двуликого Януса не более чем разбойнические в буквальном смысле этого слова, они приводят корейско-американские отношения к точке лимита, к состоянию острого столкновения, что трудно было бы в дальнейшем повернуть их назад.

Империалисты США сосредоточиваются на попытках ввести в заблуждение международную общественность в представлении о нашем государстве и прикрепить к нему ярлык ведьмы – это не более чем их излюбленный прием для прикрытия своего подлинного лица как агрессора, нарушителя мира на Земле, для оправдания своей враждебной политики совершенно незаконного характера.

Я уже четко и ясно заявил, что для создания надежной гарантии безопасности государства следует готовиться ко всему – и к диалогу, и, в частности, более безупречно готовиться к конфронтации.

Надменность империалистов США никогда неизменна – и в прошлые, и в нынешние времена.

Надо противостоять империалистам США до конца силами идей и вооружения.

Я еще раз уверенно заявляю: Корейская Народно-Демократическая Республика полностью готова к любым военным столкновениям с США.

Если США пытаются непрерывно очернять имидж нашего государства и продолжать серьезно посягать на нашу безопасность, на наши коренные интересы, то им непременно придется испытывать еще большую тревогу и кризис.

Пользуясь случаем, правительство нашей Республики намерено строго предупредить южнокорейскую «власть» консервативного толка и маньяков войны, которые неистовствуют в ненормальной, излишней алчности, уверенности в своих силах и идут вперед в реализации американской враждебной политики в отношении КНДР.

И в этот вечер, в этот момент, когда гремит праздничный салют в честь Победы в войне, на юге более 250-километровой линии фронта мерзкие маньяки противоборства, хулиганы, разгоряченные военной лихорадкой, прибегают ко всяким военным действиям, создающим угрозу нашему государству.

Южнокорейская «власть» консервативного толка, занявшая бразды правления в нынешнем году, цепляется за крайне жестокую политику конфронтации с соотечественниками и низкопоклоннические, продажные действия, затмевающие акции любого консервативного режима, существовавшего на протяжении истории, приводя ситуацию на Корейском полуострове на грань войны.

Ныне новоявленная «власть» в Южной Корее, охваченная напрасным страхом, снова определив нашу власть, нашу армию как «главного врага», с пеной у рта поднимает возню, мол, в ответ на ситуацию в противоборстве с соотечественниками, и прибегает ко всяким пакостям, недостойным акциям.

Эти молодчики неприкрыто твердят об «обеспечении мира силами», об «обеспечении безопасности силами» и блефуют, что не откажутся от «нанесения превентивного удара», мол, нацеленного на обессиление потенциала сдерживания войны, имеющегося в нашем государстве.

И в этот момент Южная Корея с большим усердием прибегает к разработке нового оружия и наращиванию оборонной промышленности с целью хотя бы немножко подкрепить свои слабые военные, по сравнению с нашими, силы, намеревается в большом количестве притаскивать ядерные стратегические вооружения США и расширяет масштаб милитаристских игрищ под всякой вывеской.

Однако надо рассматривать дело так: все более учащающиеся в последние дни блефовые высказывания и подлые акции всяких оттенков южнокорейских молодчиков в связи с обеспечением своей безопасности исходят из роковой тревоги, что им приходится продлить свою жизнь, подлизываясь к стране-обладательнице ЯО.

Каждый из правителей Южной Кореи по-своему испускает изо рта блефовые словечки. Все это, возможно, понимается ее населением как полная готовность к обеспечению безупречной и доверчивой безопасности, как эталон передовых военных сил, как своего рода утешение, но это, на мой взгляд, видится лишь как полная растерянность насмерть испуганных.

Отребье Южной Кореи с какой-то концепцией «системы с тремя осями типа Республики Корея» во все горло трубит о наращивании своих стержневых военных сил и безумно свирепствует, но Южной Корее все-таки суждено воспринимать свою военную слабость, по сравнению с нашими силами, как роковую, ей никогда ничем не изменить ее к лучшему.

Твердить о своих военных акциях против нашего государства, обладающего абсолютным оружием, чего так пуще всего боятся на деле, – это ничем не оправданное заявление, это крайне опасное действие самоуничтожения.

Если «власть» и военная хунта Южной Кореи думают о своем военном противоборстве с нами и о том, что они смогут превентивным ударом обессилить или свести на нет часть наших военных сил при опоре на какие-то особые военные средства и методы, то это полный абсурд. Ни в коем случае!

Подобная опасная попытка сразу получит кару со стороны могучих сил и «власть» Юн Сок Ёра вместе с войсками будут на голову разбиты.

Южнокорейский режим консервативного толка должен, пока еще не поздно, признать, что он с самого начала слишком вышел за меру и что ему следует всерьез думать о своем поведении, навлекающем на себя опасность.

Мы точно помним испущенные изо рта Юн Сок Ёра вздорные высказывания и совершенные им подлые акции в разных моментах до и после прихода к власти.

Кроме того, мы слушаем безрассудные словечки, высказанные в последнее время военной хунтой Южной Кореи, и без упущения следим за всеми серьезными военными действиями, совершаемыми совместно с США.

Больше мы не можем сидеть сложа руки и смотреть, к каким скандальным и безумным действиям прибегают Юн Сок Ёр и его военные гангстеры.

Если они будут со своей разбойнической логикой неустанно придираться к использованию нами права самозащиты и продолжать свои нынешние пакостные действия, создающие угрозу нашей безопасности и накаляющие военную напряженность, то им придется за это дорого заплатить.

Чтобы избежать указания пальцем, мол, на президента самой рискованной судьбы, на «власть», обнажающую себя перед самой величайшей опасностью, им следует более серьезно задумываться, больше шевелить мозгами, чем играть языком, им не надлежит бездумно придираться к нам в любое время, а самое лучшее для них – вообще не намереваться иметь с нами дело.

Товарищи!

Нынче наши вооруженные силы находятся в полной готовности отреагировать на любую кризисную ситуацию, полностью готовы с верностью своей миссии, точно и оперативно мобилизовать ядерные силы сдерживания войны, имеющиеся в нашем государстве, также свои абсолютные силы.

Позвольте мне уверенно сказать, что безопасность на родной земле, строй родной страны и ее суверенитет, защищенные ценой крови, пролитой вами, товарищами ветеранами войны, надежно гарантируются более растущими могучими силами самозащиты и крепким духом.

Мы будем становиться еще сильнее.

Правительство нашей Республики все с нарастающими мощными военными силами, с незыблемым антиимпериалистическим, антиамериканским духом, духом борьбы против врага на Юге будет твердо защищать наше государство, наш народ, наш суверенитет.

Ситуация нашей революции требует от нас более решительно обуздать, сорвать отчаянные попытки противника наращивать вооружение и его опасные военные замыслы. Она нуждается в дальнейших ускоренных переменах в наших военных силах. Для ответственного осуществления этого исторического задания ЦК нашей партии в последнее время четко определил задачи, связанные со стратегией роста государственного оборонного могущества, и ориентирует дело на точное выполнение поставленных задач.

Война есть суровое столкновение между силами. Но победа в войне – всегда за стороной, отличающейся горячей любовью и твердой убежденностью. Эта истина не может быть иной и сегодня на полях сражений, где мобилизуется весь арсенал новейших видов военной техники.

Наша Народная Армия будет постоянно прилагать главные усилия к полному выявлению идейно-политических преимуществ, этого источника могущества и непобедимости войск и с проявлением стойкого революционного духа, беспримерного мужества и несгибаемой боевой воли будет выкована как единственно сильнейшая в мире армия, демонстрирующая несокрушимую ударную мощь.

Весь народ по примеру поколения победителей войны должен с готовностью связать все свои горе и радость с судьбою Родины и отдать всю полноту своей преданности делу патриотизма, обязан смело встать на преодоление трудностей на пути продвижения вперед, с несгибаемой, непреклонной волей настойчиво бороться за строительство социализма.

Ни на минуту нельзя забывать, что антиимпериалистическая классовая борьба - есть борьба за защиту своей судьбы, за защиту Родины. Необходимо с высоким классовым сознанием добиться новаторских успехов на порученных своих постах, на местах работы. Это ускорит у нас процесс созидания и строительства, станет более мощным ударом по враждебным силам.

Продолжателем и сменой, призванными достойно принять эстафету героического духа поколения победителей войны и связать ее с дорогой к великой победе в деле вечного развития Родины, является наше новое поколение.

Наша партия, наше правительство всегда будут придавать приоритетное значение делу воспитания из миллионов молодых людей пламенных революционеров, борцов-патриотов, несущих в твердых руках духовную эстафету, переданную участниками Отечественной освободительной войны.

Беря пример с поколения ветеранов войны, показавших, как проявлять мужество на поле войны, как защищать флаг своего государства, всем юношам и девушкам следует отдать весь жар своего сердца священной борьбе за защиту Родины, своей пламенной страстью молодости и массовым героизмом совершать чудеса, подвиги и тем самым прославлять свою эпоху как еще одну новую героическую.

Экскурсоводы, руководящие работники мест историко-революционной славы в стране, связанной с победой в войне, должны с честью выполнить свою обязанность, свой основной долг активного пропагандиста, воспитателя, призванного глубоко приобщить народ, воинов Народной Армии, представителей нового подрастающего поколения к выдающимся свершениям товарища Ким Ир Сена и нашей партии в руководстве делами, в достижении победы в войне и воспитать в них героический боевой дух защитников Родины 1950-х годов.

Товарищи!

Пусть годы проходят, пусть меняют свой облик горы и реки, но героический боевой дух единой кровью прочно соединяет поколение с поколением и образует из них единое целое с немеркнущей жизнью. Именно в этом кроется свойственная нашему государству, нашему народу неодолимая сила.

Наша Республика, неизменно несущая эстафету истории и традиции великой Победы в войне, – всегда непобедима.

Подвиг участников Отечественной освободительной войны, спасших в самую суровую годину наше государство, нашу нацию и защитивших их будущее, – бессмертен вместе с вечно процветающей нашей Республикой.

Уважаемые товарищи ветераны войны!

Мы, переняв душу и дух героического поколения победителей войны, будем еще энергичнее, еще упорнее бороться и непременно построим на родной земле, защищенной вами, могучий и процветающий край социализма.

Еще раз повторяю: пусть вы, товарищи ветераны войны, только будете жить здоровыми, и это уже станет для нас поистине громадной силой, большим вдохновением.

Снова прошу вас обращать внимание на свое здоровье. От всей души желаю вам неизменно хранить свое дорогое здоровье, жить долго и долго.

Товарищи!

Да здравствует великое наше 27 июля!

Да здравствует наша славная Родина – Корейская Народно-Демократическая Республика!