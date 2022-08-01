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Общество1 августа 2022 9:44

«День поля» удался!

Большой праздник для аграриев состоялся 22 июля в полях СХАО «Белореченское»
Снежанна БЕЛОВА
Гавриил Франтенко, генеральный директор СХАО «Белореченское».

Гавриил Франтенко, генеральный директор СХАО «Белореченское».

Впервые после пандемии в Иркутской области провели аграрный праздник «День поля». Со всех сельскохозяйственных районов собрались пахари и доярки, чтобы соревноваться в конкурсах профессионального мастерства, а также работники хозяйств для обмена опытом, участия в мастер-классах и семинарах. Гостеприимно встретили их на своей земле, в полях Черемховского района, представители СХАО «Белореченское».

Выставка науки и техники

Раннее утро, а в поле, где состоится торжество, уже яблоку негде упасть. Сотни гостей, приехавшие со всей области, поздравляют друг друга с долгожданным праздником и любуются выставкой. Посмотреть здесь есть что!

Направо пойдешь - увидишь современнейшую отечественную и белорусскую сельхозтехнику. Тракторы, зерноуборочные комбайны, культиваторы, посевные машины, даже дрон-опрыскиватель - все это успешно работает в полях Приангарья.

Налево пойдешь - узнаешь, как стать первоклассным специалистом, востребованным в селе. Здесь расположились стенды школ, районных техникумов и Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского.

Рядом павильоны с запчастями для техники, удобрениями, средствами для защиты растений - словом, все, что в хозяйстве пригодится. И, конечно же, дегустация местных, натуральных и вкусных продуктов!

- Нашему предприятию выпала честь провести областной праздник на своей земле. Мы тщательно готовились вместе с министерством сельского хозяйства региона и черемховской администрацией. Надеемся, вам понравится! – улыбается бессменный руководитель СХАО «Белореченское» Гавриил Степанович Франтенко.

Предприятие-лидер

«День поля» начинается с очень приятной части. Труженикам села вручают благодарности от Минсельхоза РФ и губернатора региона.

- Благодарим вас за нелегкий труд и всегда будем поддерживать, - говорит глава Иркутской области Игорь Кобзев. - В этом году мы увеличили финансирование для развития сельского хозяйства, потому что понимаем - это основной двигатель развития экономики региона. Продовольственная безопасность должна быть четко сформирована. Уже скоро, в августе, начнется уборка урожая, и я желаю всем нам, чтобы он был достойным.

- Сельское хозяйство - основа нашей жизни, потому что это продукты питания, - продолжает министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. - Работа на фермах, в полях вызывает глубокое уважение. Мероприятие и конкурсы направлены на то, чтобы повышать престиж этих профессий, передавать опыт и повышать квалификацию сотрудников.

Главным образом, своими наработками сегодня делится «Белореченское». Неслучайно предприятие - лидер отрасли в Приангарье - стало принимающей стороной. Достаточно сказать, что каждая третья кружка молока на столе местных жителей - белореченская! А еще яйца, молочные продукты, мясо, овощи - предприятие кормит сибиряков только самыми свежими, вкусными и полезными продуктами.

- Мы продолжаем развиваться и наращивать объемы производства несмотря на санкции, - говорит первый заместитель генерального директора СХАО «Белореченское» Степан Франтенко. - Да, сложности есть, но все решаемо. Недавно модернизировали аппаратный цех, сейчас реконструируем молочное производство и птицеводческий комплекс, скоро запустим после обновления творожный цех на молокозаводе, в перспективе - выпуск сыра. Потенциал есть, а инвестиции только растут, в этом году их количество достигло 1,5 миллиарда рублей.

Степан Франтенко, первый заместитель генерального директора СХАО «Белореченское».

Степан Франтенко, первый заместитель генерального директора СХАО «Белореченское».

Не стоять на месте, искать новые решения, как производить еще больше, еще качественнее, - вот залог лидерства. Неудивительно, что гости праздника, пробуя угощения от «Белореченского» (предприятие заботливо приготовило для всех хлебосольный завтрак и обед из собственной продукции), наперебой восклицают: почему так вкусно?!

Лучшие доярки и пахари

Ответы здесь, на просторных полях и современных фермах «Белореченского». Пока едем в соседнюю деревню Табук, где соревнуются доярки, начинаем понимать, насколько это масштабное производство!

- В нашем ведении больше 65 тысяч гектаров земли - есть куда расти в плане продуктивности. Сейчас мы исследуем почву и анализируем, что ей нужно дать, чтобы получать еще больше урожая, - рассказывает заместитель генерального директора СХАО «Белореченское» по сельскому хозяйству Эдварт Поляковский. - Нам ведь нужно кормить птицу и скот, выращивать зерно и овощи, кроме того, мы сделали упор на перспективную культуру - рапс. Результаты высокие, а все потому, что используем современные технологии. Например, землю не пашем уже 20 лет (кроме овощного хозяйства в Хайте), обрабатываем ее минимально, чтобы не навредить живущим в ней полезным бактериям.

Эдварт Поляковский, заместитель генерального директора СХАО «Белореченское» по сельскому хозяйству.

Эдварт Поляковский, заместитель генерального директора СХАО «Белореченское» по сельскому хозяйству.

Особый подход и к бурёнкам. На одной из ферм им даже классическую музыку включают, чтобы молоко было вкуснее!

- Нужно делать то, что нравится корове, чтобы ей было комфортно, тогда и надои будут хорошие, - поясняет главный зоотехник по животноводству СХАО «Белореченское» Виктор Гоняев. Об особенностях эффективного производства молока он рассказал на семинаре. - Корова - животное педантичное, она привыкает к распорядку и важно, чтобы он повторялся. Мы даем животным возможность погулять, даем натуральный высококачественный корм, обеспечиваем уход, технологичное доение, санитарию и гигиену. Потому и молоко высшего сорта по всем показателям получаем.

Виктор Гоняев, главный зоотехник по животноводству СХАО «Белореченское».

Виктор Гоняев, главный зоотехник по животноводству СХАО «Белореченское».

Правильно доить корову - тоже искусство. Мастерство показывают 23 участницы конкурса из 17 районов. Сначала отвечают на теоретические вопросы, потом соревнуются, кто ловчее соберет аппарат для машинного доения, а затем самый ответственный этап - доение. Много ли молока получили, чистое ли оно, оценивает жюри.

В тройке победителей - две доярки из «Белореченского»! Получая заветные награды, еле сдерживают слезы радости.

Большой праздник для аграриев состоялся 22 июля в полях СХАО «Белореченское».

Большой праздник для аграриев состоялся 22 июля в полях СХАО «Белореченское».

- Долго готовились, волновались, - говорит чемпионка состязаний Светлана Далбаева из ОПХ «Сибирь». - Конечно, я мечтала о победе, но, как говорится, на удачу надейся, а сам не плошай! Нужно стараться, развиваться, ведь в профессии доярки тоже есть куда расти.

Светлана Далбаева, ОПХ «Сибирь», победитель областного конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров».

Светлана Далбаева, ОПХ «Сибирь», победитель областного конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров».

У нее большая семья, четверо детей, так что выигранный денежный приз - отличное подспорье и благодарность за многолетний труд. Доить коров она начала еще в детстве, помогая старшим на ферме.

Очень давно, уже 14 лет, работает дояркой и серебряный призер конкурса - оператор машинного доения ОПХ «Петровское» Нина Гродникова.

Нина Гродникова, ОПХ «Петровское», серебряный призер конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров».

Нина Гродникова, ОПХ «Петровское», серебряный призер конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров».

- А я даже не ожидала, что займу второе место, - смеется Нина.

Отличились белореченцы и в состязании пахарей - первое место занял тракторист-машинист Степан Рыбников из ОПХ «Хайта», обойдя 19 соперников из 18 районов. Теперь он защитит честь региона на всероссийских соревнованиях, которые состоятся в августе.

Степан Рыбников, ОПХ «Хайта», победитель областного конкурса "Лучший пахарь – 2022».

Степан Рыбников, ОПХ «Хайта», победитель областного конкурса "Лучший пахарь – 2022».

Со всех сельскохозяйственных районов собрались пахари и доярки, чтобы соревноваться в конкурсах профессионального мастерства.

Со всех сельскохозяйственных районов собрались пахари и доярки, чтобы соревноваться в конкурсах профессионального мастерства.

Профессиональные кадры - основа развития.

- Мы растим специалистов на предприятии, - рассказывает Елена Орлова. - Можно просто прийти работать на ферму, а потом, если есть амбиции, получить среднее или высшее образование без отрыва от производства, заочно. Молодым специалистам мы единоразово даем подъемные - до 300 тысяч рублей на жилье. А всем сотрудникам - карточки на покупку собственной продукции в магазинах нашей фирменной сети.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Производителям в помощь

На «Дне поля» губернатор рассказал, что в этом году в области стартует новая программа обновления сельхозтехники и оборудования. Так, теперь аграриям станут возмещать от 40% до 70% по лизинговым платежам и договорам приобретения техники.

КОНКРЕТНО

Кормят регион

На долю СХАО «Белореченское» приходится 35% продукции, изготовленной всеми сельхозпредприятиями Иркутской области:

70% куриного яйца,

35% молока,

21% зерна,

26% картофеля,

19% овощей.

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Производство «Белореченского» в цифрах

1840 тысяч кур.

358 яиц несет каждая в год (329 - средний показатель по стране).

15 800 коров, в том числе 6750 дойных.

8 тонн молока в год дает каждая буренка.

65,5 тысячи га - посевные площади, больше всего занято под зерно и кормовые культуры.

Профессиональные кадры.

Профессиональные кадры.

БИЗНЕС-ПРЕСС