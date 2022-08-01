«День поля» удался!

Гавриил Франтенко, генеральный директор СХАО «Белореченское».

Впервые после пандемии в Иркутской области провели аграрный праздник «День поля». Со всех сельскохозяйственных районов собрались пахари и доярки, чтобы соревноваться в конкурсах профессионального мастерства, а также работники хозяйств для обмена опытом, участия в мастер-классах и семинарах. Гостеприимно встретили их на своей земле, в полях Черемховского района, представители СХАО «Белореченское».

Выставка науки и техники

Раннее утро, а в поле, где состоится торжество, уже яблоку негде упасть. Сотни гостей, приехавшие со всей области, поздравляют друг друга с долгожданным праздником и любуются выставкой. Посмотреть здесь есть что!

Направо пойдешь - увидишь современнейшую отечественную и белорусскую сельхозтехнику. Тракторы, зерноуборочные комбайны, культиваторы, посевные машины, даже дрон-опрыскиватель - все это успешно работает в полях Приангарья.

Налево пойдешь - узнаешь, как стать первоклассным специалистом, востребованным в селе. Здесь расположились стенды школ, районных техникумов и Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского.

Рядом павильоны с запчастями для техники, удобрениями, средствами для защиты растений - словом, все, что в хозяйстве пригодится. И, конечно же, дегустация местных, натуральных и вкусных продуктов!

- Нашему предприятию выпала честь провести областной праздник на своей земле. Мы тщательно готовились вместе с министерством сельского хозяйства региона и черемховской администрацией. Надеемся, вам понравится! – улыбается бессменный руководитель СХАО «Белореченское» Гавриил Степанович Франтенко.

Предприятие-лидер

«День поля» начинается с очень приятной части. Труженикам села вручают благодарности от Минсельхоза РФ и губернатора региона.

- Благодарим вас за нелегкий труд и всегда будем поддерживать, - говорит глава Иркутской области Игорь Кобзев. - В этом году мы увеличили финансирование для развития сельского хозяйства, потому что понимаем - это основной двигатель развития экономики региона. Продовольственная безопасность должна быть четко сформирована. Уже скоро, в августе, начнется уборка урожая, и я желаю всем нам, чтобы он был достойным.

- Сельское хозяйство - основа нашей жизни, потому что это продукты питания, - продолжает министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. - Работа на фермах, в полях вызывает глубокое уважение. Мероприятие и конкурсы направлены на то, чтобы повышать престиж этих профессий, передавать опыт и повышать квалификацию сотрудников.

Главным образом, своими наработками сегодня делится «Белореченское». Неслучайно предприятие - лидер отрасли в Приангарье - стало принимающей стороной. Достаточно сказать, что каждая третья кружка молока на столе местных жителей - белореченская! А еще яйца, молочные продукты, мясо, овощи - предприятие кормит сибиряков только самыми свежими, вкусными и полезными продуктами.

- Мы продолжаем развиваться и наращивать объемы производства несмотря на санкции, - говорит первый заместитель генерального директора СХАО «Белореченское» Степан Франтенко. - Да, сложности есть, но все решаемо. Недавно модернизировали аппаратный цех, сейчас реконструируем молочное производство и птицеводческий комплекс, скоро запустим после обновления творожный цех на молокозаводе, в перспективе - выпуск сыра. Потенциал есть, а инвестиции только растут, в этом году их количество достигло 1,5 миллиарда рублей.

Степан Франтенко, первый заместитель генерального директора СХАО «Белореченское».

Не стоять на месте, искать новые решения, как производить еще больше, еще качественнее, - вот залог лидерства. Неудивительно, что гости праздника, пробуя угощения от «Белореченского» (предприятие заботливо приготовило для всех хлебосольный завтрак и обед из собственной продукции), наперебой восклицают: почему так вкусно?!

Лучшие доярки и пахари

Ответы здесь, на просторных полях и современных фермах «Белореченского». Пока едем в соседнюю деревню Табук, где соревнуются доярки, начинаем понимать, насколько это масштабное производство!

- В нашем ведении больше 65 тысяч гектаров земли - есть куда расти в плане продуктивности. Сейчас мы исследуем почву и анализируем, что ей нужно дать, чтобы получать еще больше урожая, - рассказывает заместитель генерального директора СХАО «Белореченское» по сельскому хозяйству Эдварт Поляковский. - Нам ведь нужно кормить птицу и скот, выращивать зерно и овощи, кроме того, мы сделали упор на перспективную культуру - рапс. Результаты высокие, а все потому, что используем современные технологии. Например, землю не пашем уже 20 лет (кроме овощного хозяйства в Хайте), обрабатываем ее минимально, чтобы не навредить живущим в ней полезным бактериям.

Эдварт Поляковский, заместитель генерального директора СХАО «Белореченское» по сельскому хозяйству.

Особый подход и к бурёнкам. На одной из ферм им даже классическую музыку включают, чтобы молоко было вкуснее!

- Нужно делать то, что нравится корове, чтобы ей было комфортно, тогда и надои будут хорошие, - поясняет главный зоотехник по животноводству СХАО «Белореченское» Виктор Гоняев. Об особенностях эффективного производства молока он рассказал на семинаре. - Корова - животное педантичное, она привыкает к распорядку и важно, чтобы он повторялся. Мы даем животным возможность погулять, даем натуральный высококачественный корм, обеспечиваем уход, технологичное доение, санитарию и гигиену. Потому и молоко высшего сорта по всем показателям получаем.

Виктор Гоняев, главный зоотехник по животноводству СХАО «Белореченское».

Правильно доить корову - тоже искусство. Мастерство показывают 23 участницы конкурса из 17 районов. Сначала отвечают на теоретические вопросы, потом соревнуются, кто ловчее соберет аппарат для машинного доения, а затем самый ответственный этап - доение. Много ли молока получили, чистое ли оно, оценивает жюри.

В тройке победителей - две доярки из «Белореченского»! Получая заветные награды, еле сдерживают слезы радости.

Большой праздник для аграриев состоялся 22 июля в полях СХАО «Белореченское».

- Долго готовились, волновались, - говорит чемпионка состязаний Светлана Далбаева из ОПХ «Сибирь». - Конечно, я мечтала о победе, но, как говорится, на удачу надейся, а сам не плошай! Нужно стараться, развиваться, ведь в профессии доярки тоже есть куда расти.

Светлана Далбаева, ОПХ «Сибирь», победитель областного конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров».

У нее большая семья, четверо детей, так что выигранный денежный приз - отличное подспорье и благодарность за многолетний труд. Доить коров она начала еще в детстве, помогая старшим на ферме.

Очень давно, уже 14 лет, работает дояркой и серебряный призер конкурса - оператор машинного доения ОПХ «Петровское» Нина Гродникова.

Нина Гродникова, ОПХ «Петровское», серебряный призер конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров».

- А я даже не ожидала, что займу второе место, - смеется Нина.

Отличились белореченцы и в состязании пахарей - первое место занял тракторист-машинист Степан Рыбников из ОПХ «Хайта», обойдя 19 соперников из 18 районов. Теперь он защитит честь региона на всероссийских соревнованиях, которые состоятся в августе.

Степан Рыбников, ОПХ «Хайта», победитель областного конкурса "Лучший пахарь – 2022».

Со всех сельскохозяйственных районов собрались пахари и доярки, чтобы соревноваться в конкурсах профессионального мастерства.

Профессиональные кадры - основа развития.

- Мы растим специалистов на предприятии, - рассказывает Елена Орлова. - Можно просто прийти работать на ферму, а потом, если есть амбиции, получить среднее или высшее образование без отрыва от производства, заочно. Молодым специалистам мы единоразово даем подъемные - до 300 тысяч рублей на жилье. А всем сотрудникам - карточки на покупку собственной продукции в магазинах нашей фирменной сети.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Производителям в помощь

На «Дне поля» губернатор рассказал, что в этом году в области стартует новая программа обновления сельхозтехники и оборудования. Так, теперь аграриям станут возмещать от 40% до 70% по лизинговым платежам и договорам приобретения техники.

КОНКРЕТНО

Кормят регион

На долю СХАО «Белореченское» приходится 35% продукции, изготовленной всеми сельхозпредприятиями Иркутской области:

70% куриного яйца,

35% молока,

21% зерна,

26% картофеля,

19% овощей.

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Производство «Белореченского» в цифрах

1840 тысяч кур.

358 яиц несет каждая в год (329 - средний показатель по стране).

15 800 коров, в том числе 6750 дойных.

8 тонн молока в год дает каждая буренка.

65,5 тысячи га - посевные площади, больше всего занято под зерно и кормовые культуры.