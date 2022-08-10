В Центральном Хазане построили первый храм. Фото: Ольга Пидгребельная

Раньше звон колоколов жители небольшого села Центральный Хазан в Зиминском районе слышали, только выбираясь в другие поселки или города. Теперь же перезвоны будут звучать и в их селении. В пятницу, 5 августа, здесь открыли первый православный храм, о котором местные жители давно мечтали. Раньше во время богослужений они ютились в двух небольших комнатках.

На открытие приехали гости со всего Зиминского района. Фото: Ольга Пидгребельная

Поэтому неудивительно, что в день открытия возле нового красивого здания собрались толпы прихожан. Многие пришли всей семьей, с детьми. Завороженно наблюдали за освящением и первой литургией, слушали молебен, песнопения, а затем смотрели, как епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий облетает на вертолете поселок с чудотворной Почаевской иконой Божией Матери. На церемонии всех приветствовал и меценат Сергей Костюков, благодаря которому здесь появился долгожданный храм.

Облет с иконой. Фото: Ольга Пидгребельная

Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий. Фото: Ольга Пидгребельная

- Жители села попросили возвести храм. Я участвовал в обсуждениях в местной администрации и сначала задавался вопросом: не случится ли так, что приход будет пустовать, ведь население-то небольшое, - откровенно признается Сергей Костюков. - Но при последующих встречах с духовенством решили твердо: храму в Центральном Хазане быть.

Меценат Сергей Петрович Костюков. Фото: Ольга Пидгребельная

Есть возможность - надо помогать

Почему именно к нему обратились за поддержкой? Сергей Костюков хоть и живет сейчас в Иркутске, но это маленькое село в Зиминском районе для него родное.

Чудотворной Почаевской иконой Божией Матери. Фото: Ольга Пидгребельная

- Впервые приехал сюда из областного центра в 1980 году. Тогда это был мощный промышленный поселок, где жизнь кипела 24 часа в сутки. Я буквально влюбился в него, - вспоминает Сергей Петрович. - Окончив вуз, приехал сюда работать - сначала на производстве, а в 1990-х открыл с товарищами пекарню. Весь поселок и даже район обеспечивали хлебом, калачами, пряниками, тортами… В Центральном Хазане прошли мои лучшие молодые годы, здесь родились и выросли мои дети, здесь я стал тем, кем сейчас являюсь. Позже судьба распорядилась так, что я уехал обратно в Иркутск, но мои корни - тут, в Зиминском районе.

Раньше звон колоколов жители небольшого села Центральный Хазан в Зиминском районе слышали, только выбираясь в другие поселки или города. Фото: Ольга Пидгребельная

Поскольку долгие годы, пока жил в селе, он был депутатом, то все насущные проблемы знал не понаслышке и по мере возможности помогал их решать. Поддерживал больницу, школу и детский сад: отправлял хлеб из своей пекарни и закупал другие продукты, передавал бытовую химию. Его добрые дела помнят и по сей день, тем более что они только множатся.

Мэр Зиминского района Наталья Никитина. Фото: Ольга Пидгребельная

- Сергей Петрович - наш большой друг, - улыбается мэр Зиминского района Наталья Никитина. -Хотим поблагодарить его за активную благотворительную деятельность, за вклад в развитие территории. Он и раньше был неравнодушным жителем Центрального Хазана, и сейчас всегда готов откликнуться и пойти навстречу.

Фото: Ольга Пидгребельная

Школа в селе небольшая, всего на 250 учеников, и не новая, но благодаря меценату поддерживается в хорошем состоянии.

- Дети и родители каждый год замечают новшества в благоустройстве, - рассказывает директор Хазанской школы Ольга Опарина. -Сергей Петрович помогает во многом: провести ремонт в кабинете, заменить окна на пластиковые, оформить центр «Точка роста», купить методическую литературу…

Фото: Ольга Пидгребельная

Но вернемся к храму. Деревянное здание возвели быстро - менее чем за год! Кстати, неслучайно его назвали в честь святых Петра и Февронии - покровителей семьи и брака.

Храм назвали в честь святых Петра и Февронии. Фото: Ольга Пидгребельная

- Село всегда славилось крепкими семьями, поэтому я и задумал сделать семейный храм, - поясняет меценат. - Здесь сельчане смогут соблюдать все таинства: рождение, крещение, исповедание, венчание... С легким сердцем и душой передаю храм в Саянскую епархию, чтобы он служил на благо всем живущим в Центральном Хазане.

Сергей Костюков вручил символический ключ от храма епископу Саянскому и Нижнеудинскому Алексию.

- Храм действительно великолепный, - отмечает епископ Алексий. - Спасибо Сергею Петровичу, что откликнулся на нашу просьбу и взял на себя заботы по строительству. Важно, что он не просто жертвует, а глубоко проживает этот процесс, болея за главное предназначение храма - за то, чтобы люди в нем духовно перерождались. Сердечно поздравляю сельчан с историческим для нас событием, а Сергею Петровичу - искренняя благодарность за живое, деятельное участие в благом деле! Это говорит о широте его души и сердечной любви к селу и к каждому, кто здесь живет.

- Я впервые стал настоятелем такого большого храма, - с восхищением говорит иерей Александр Хвуст. - Православный приход в Центральном Хазане существует уже восемь лет, но все то время мы служили во временном маленьком храме…

В знак признательности священнослужители подарили меценату памятную икону. А мэр района и глава поселка вручили благодарственные письма.

- Открытие храма - важное событие не только для Хазанского поселения, но также для Саянска и всего Зиминского района, - сказала мэр территории Наталья Никитина. - Спасибо всем, кто сегодня пришел, спасибо за духовный труд и содействие в возведении. Мы искренне рады, что у нас есть такие помощники, как Сергей Петрович и АО «Байкалкварцсамоцветы» (предприятие выполняет в храме удивительной красоты иконостас из офикальцита. - Ред.).

Мемориал памяти погибшим воинам. Фото: Ольга Пидгребельная

СКАЗАНО

Из уст местных жителей о Сергее Костюкове

«У каждого мероприятия должен быть командир. При стройке храма таковым был Сергей Петрович, без его инициативы и настойчивости ничего бы не получилось. А мы, хазанцы, помогали словом и делом».

«Человек активной жизненной позиции, он столько сделал для района! Остается таким, каким был в юности. Надо жить, любить и верить в хорошее - этим кредо он живет».

«Строить храмы дано не каждому. Сергей Петрович - человек с большой буквы, с большой душой, он строит уже не первый храм. Пусть будет побольше таких людей».