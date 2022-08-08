Ректор Иркутского ГАУ рассказал о новшествах приемной кампании - 2022. Фото: КП-Иркутск.

Снопы золотистой пшеницы, корм для животных, мешочки с засушенным иван-чаем и фруктами, каркасы клумб и проект благоустройства приусадебного участка - чего только не увидишь на стендах Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского на «Дне поля». На областном аграрном празднике вуз представил свои достижения - лучшие наработки студентов и преподавателей. Именно здесь создают новые сорта семян, осваивают передовые технологии и, конечно же, куют профессиональные кадры для сельского хозяйства Приангарья.

Фото: КП-Иркутск.

Заслуги Иркутского ГАУ знают и ценят на федеральном уровне. На открытии праздника губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ректору вуза Николаю Дмитриеву благодарность Министерства сельского хозяйства России.

Фото: КП-Иркутск.

Надо сказать, желающих поступить в вуз немало.

- Приемная кампания проходит успешно. Самые популярные направления у абитуриентов - ландшафтный дизайн и архитектура, информационные технологии, энергообеспечение, аграрный бизнес, экономическая безопасность и бухгалтерский учет, - рассказывает Николай Дмитриев. - Что важно, на практику стараемся направлять студентов на мощные предприятия, чтобы они видели, что сельское хозяйство - это не столько тяжкий труд, сколько прибыльный бизнес, если умело его вести.

Фото: КП-Иркутск.

По словам ректора, около 35% выпускников идут работать непосредственно в село. Остальные устраиваются в смежные организации, такие как, например, Россельхознадзор, занимают руководящие должности или открывают собственное дело. Спрос на сотрудников высокий, предприятиям нужны специалисты в отрасли растениеводства, ветеринары, зоотехники, механизаторы, инженеры, мастера.

Фото: КП-Иркутск.

- Чтобы заинтересовать сельским хозяйством как можно больше ребят, мы проводим встречи в школах, техникумах и колледжах Иркутской области. Это дает результат: в этом году благодаря выездам привлекли свыше 200 студентов, - продолжает Николай Дмитриев. - Важно, что создаются комфортные условия для обучения. Так, нынче добавилось еще 180 бюджетных мест (в общем почти 1200), активно ведется целевой набор. Одно из новшеств: студенты-целевики теперь смогут получать стипендию от предприятия до 15 тысяч в месяц. Кроме того, всех обеспечиваем общежитием, а те, кто подал оригиналы документов до 28 июля, первый семестр будут жить бесплатно.

Фото: КП-Иркутск.

Говоря в целом про сельское хозяйство в Приангарье, он отмечает, что регион на 100% в состоянии прокормить себя.

- В Иркутской области работают мощные сельхозпроизводители и крепкая плеяда руководителей, поэтому развитие идет очень активно, - говорит ректор Иркутского ГАУ. - Да, есть риски, связанные с погодой (обычно это поздние или ранние заморозки, а этой весной была засуха) или повышение цен на минеральные удобрения, средства защиты растений, запчасти, что вызывает тревогу у сельхозтоваропроизводителей и вынуждает перекраивать бюджет. Большую роль здесь играет поддержка из регионального и федерального бюджетов.