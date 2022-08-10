В Иркутске нашли мать спасенной с балкона девочки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Здравствуйте! Тут девочка маленькая на балконе четвертого этажа плачет, уже долго стоит, - позвонил в службу 112 иркутянин. Так началась накануне операция по спасению ребенка.

На место – в Ленинский район Иркутска - прибыли полицейские. Дверь в квартиру была заперта. Решено было звать на помощь МЧС. Спасатели подогнали к дому пожарную лестницу. Полицейский поднялся по ней за девочкой.

- Я кушать очень хочу, - плача пожаловалась дошкольница.

Когда малышку спустили, выяснилось, что она дома одна уже долгое время. Мать ушла из дома накануне вечером и закрыла дверь на ключ, оставив ее одну. Пятилетнюю девочку увезли в госучреждение. Начались поиски ее родительницы.

- Мать нашли, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По данному происшествию региональный СК начал доследственную проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- Будут изучены условия жизни и воспитания малолетней, проведена судебно-медицинская экспертиза потерпевшей, - говорят следователи. - По результатам проверки будет принято правовое решение.

Сотрудники полиции также проводят проверку. Инспекторы по делам несовершеннолетних составили протокол за ненадлежащий присмотр за ребенком. Отмечается, что ранее женщина уже имела проблемы с законом.

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