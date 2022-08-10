«Готова ли я приехать сюда после учебы? Однозначно да!»

Светлана Иргинёва, студентка Геологоразведочного техникума ИРНИТУ. Фото: предоставлено компанией АО «Полюс Вернинское».

«Полюс Вернинское» - лидер золотодобычи и один из крупных работодателей в Иркутской области – приглашает на практику студентов технических вузов в рамках программы «Узнай цену золота!». Она дает возможность молодым людям получить первый опыт на действующем производстве, познакомиться с процессами золотодобычи и поучиться у опытных наставников.

ЦИФРА!

Только этим летом «Полюс Вернинское» приняло на практику 26 студентов.

Оплачиваемой практикой на предприятии интересуются студенты из многих регионов. За последнее время здесь побывали молодые люди из Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Екатеринбурга, Кемерово, Саяногорска и Иркутска. Самые востребованные специальности – обогащение полезных ископаемых, открытые горные работы, горные машины и оборудование. Но найти себя на Вернинском или других предприятиях «Полюса» могут ибудущие профессионалы в других направлениях. Например, ИТ специалисты, энергетики, инженеры по автоматизации производства и др.

Сегодня представляем истории трех девушек, которые не побоялись отправиться за тысячи километров, чтобы сказать: «Я проходила производственную практику на Вернинском!». А также объясняем, как последовать их примеру и попасть на Вернинский ГОК.

Светлана Иргинёва, студентка Геологоразведочного техникума ИРНИТУ, г.Иркутск, геодезия.

- В «Полюс Вернинское» попала через сайт «Карьера в «Полюсе». Там можно отправить заявку на практику. Заполнила форму, и со мной связались представители компании.

- Куда тебя пригласили и чем ты занимаешься?

- Меня распределили в отдел строительного контроля. Приняли на должность инженера-геодезиста. Мы проверяем исполнительные строительные схемы, сами выезжаем на объекты для проведения съемки, в случае необходимости помогаем другим геодезистам.

- Какие задачи довелось выполнять?

- Мы работали на месте строительства нового общежития. Выполняли расчеты на площадке, где будет новый цех.

- В выборе профессии не разочаровалась?

- Нет, что вы! Наоборот, стало только интересней. Планирую после окончания техникума поступать в профильный вуз. Ну и после окончания попробовать устроиться в Вернинское уже в качестве специалиста. Вахта не пугает, у меня в семье все - вахтовики.

Екатерина Альмендингер, студентка Горного института НИТУ МИСиС, г.Москва. Фото: предоставлено компанией АО «Полюс Вернинское».

Екатерина Альмендингер, студентка Горного института НИТУ МИСиС, г.Москва, горно-геологические информационные системы.

- Наши студенты «Полюс» знают и считают удачей попасть на практику на любое из его предприятий. Подают заявки многие, берут, понятно, далеко не всех. Поэтому, когда на мой запрос ответили и предложили поехать в Бодайбо, я не раздумывала.

- В чем заключается практика?

- По неделе я работаю в различных отделах дирекции по минеральным ресурсам, на практике знакомлюсь со всем геологическим циклом такого большого предприятия. Это очень ценный опыт.

- Тебя, наверное, больше интересует то, что связано с ИТ-сферой?

- Безусловно, профильное программное обеспечение меня интересует чуть больше, но для моей специальности необходимо хорошее понимание производственных процессов. На Вернинском мне довелось поработать в карьере и в геологоразведочном отделе (проверка документации, работа с пробами, с геологическим контролем, обработка данных). Показали и рассказали всё. Очень хорошо выстроена система работы со студентами.

- Что удивило больше всего?

- Отлаженность процессов. Постоянно идет работа, и это не «работа ради работы», а работа на достижение результата, ничего лишнего. В моей профессиональной области тоже много интересного. Конечно, процесс интеграции нового ПО ещё идет, но вся «цифра», которая есть – очень к месту.

- Долго ещё учиться?

-Два года. Но, если вы о том, готова ли я приехать сюда работать после учёбы, то однозначно да. Я серьезно рассматриваю такую перспективу. Это было бы очень круто.

Ирина Науменко, студентка Кузбасского государственного технического университета, маркшейдер. Фото: предоставлено компанией АО «Полюс Вернинское».

Ирина Науменко, студентка Кузбасского государственного технического университета, маркшейдер.

- Почему маркшейдер?

- Я загорелась этой профессией ещё классе в десятом, поэтому и вуз выбирала осознано.

- А на Вернинское как попала?

- У меня папа работал здесь. Когда нужно было выбирать место практики, он предложил попробовать устроиться сюда. Я, конечно, согласилась: большое предприятие, масштабное производство. В прошлом году подала документы и меня пригласили. Это моя вторая практика на Вернинском.

- Как коллеги приняли?

- Да отлично приняли. У меня опытные наставники, которые всё доходчиво объясняют сразу на практике. Удалось поработать с новыми приборами - GPS-оборудование, лазерный сканер, беспилотники.

- Насколько совпали ожидания и реальность?

- Реальность превзошла ожидания. Работа в карьере интересней, чем я предполагала. Особенно ценно, что я не просто смотрю, как работают маркшейдеры Вернинского, но и сама участвую в выполнении задач.

Участники программы «Узнай цену золота!» компании «Полюс» получают реальный опыт работы на действующем производстве. За каждым студентом закрепляется наставник, разрабатывается индивидуальный план практики. Студенты получают не только зарплату, но и бесплатное трехразовое питание, и компенсацию за проезд к месту практики и обратно. Проживают практиканты в благоустроенном вахтовом поселке.

Узнать больше об условиях программы и оставить заявку на практику можно на сайте в разделе «Студентам».