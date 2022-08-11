Два года спустя. Как изменились зарплаты и цены на жилье в Иркутске с 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Купить квартиру, не влезая в ипотеку, мечта. Правда, в большинстве случаев несбыточная – это ж сколько лет придется откладывать всю зарплату, а жить на что? Если одному – то больше 8 лет, а если вдвоем с супругом - четыре года и один месяц, если жертвовать доходом полностью. Таковы цены на жилье в Иркутске в августе 2022 по сравнению с зарплатами. Вот более подробный расклад – от ЦИАН и HeadHunter.

Цены на жилье в Иркутске в августе 2022

- В Иркутске средняя зарплата, которую предлагают тем, кто ищет работу, за два года выросла на 8,1%: с 53,6 до 57,9 тысяч рублей, - приводят данные аналитики. – А вот стоимость «квадрата» жилья поднялась на 46%: с 73,2 до 106,7 тыс. руб. И это одна из самых высоких цен на недвижимости в Сибири, наряду с Новосибирском. При этом самые доступные варианты остаются в Омске и в Кемерове.

А дальше – просто. Взяли доход на двоих. И посмотрели, сколько лет копить на достаточно просторную квартиру в 54 квадратных метра, которую принято учитывать в расчетах по европейским стандартам. Так и вышло, что если и муж, и жена будут жить, допустим, у мамы с папой под крылышком, и на их же деньги, то за 4,1 года скопят нужную сумму. Хотя представить себе такое в реальности, конечно, сложно. Но ради расчетов экономисты пренебрегли здравым смыслом.

- На самом деле, конечно, наша парочка накопит на первоначальный взнос и возьмет ипотеку – вот это реально, - говорит иркутский риэлтор Светлана Бочарова. – А потом, вполне возможно, выплатит ее – но лет за 5-6, а не за 4 года. Это уже на основе многих лет работы могу сказать. И совсем не обязательно жить за счет родителей или чтобы муж работал в «нефтянке». Хотя высокий стабильный доход это прекрасно. Но если говорить о среднем достатке, то тут впереди планеты все, кто работает за гонорар - это и работники салонов красоты, и тренеры по фитнесу, и массажисты, и маркетологи, и юристы – консультанты, и журналисты, и менеджеры по продажам, и дизайнеры, и различные специалисты по ремонту. Как правило, они «напрягаются», берут больше заказов, работают по 12 часов и без выходных, но быстро закрывают кредит. Между прочим, это значит, и переплата у них в разы меньше, чем у тех, кто отказывает себе во всем 20 лет.

В любом случае, недвижимость у нас дорогая. Цены на жилье в Иркутске в августе 2022 не радуют - несмотря на все ожидания, продолжают рост. По международной классификации, она считается доступной, если семье местных жителей (это важно!) копить вдвоем на квартиру надо меньше трех лет. Для больших городов сейчас это фантастика, таких нет. Если собирать деньги надо три-четыре года – то приобрести уже непросто, но можно – среди соседей по Сибири это касается Омска и Красноярска. Там относительно доступный «квадрат» относительно зарплаты. Самая многочисленная категория - где, как считается, покупка существенно затруднена. Сюда попали остальные сибирские города, от Иркутска до Кемерова и Томска. Есть еще вариант – супердорого, он касается Москвы, Краснодара, Владивостока и других «точек притяжения» тысяч людей.

Впрочем, вполне вероятно, что многие решат – лучше синица в руках, чем журавль в небе. И поступят проще – купят жилье поменьше размерами. Если вы сомневаетесь, то зря. По данным Минстроя России треть наших земляков приобретает студию до 30 квадратов. В Сибири больше всего любителей скромных апартаментов в Омской и Иркутской областях, а меньше всего – в Красноярском крае и Томской области. В Новосибирске все проще – однушек строится половина.