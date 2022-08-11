За счет чего «Слата» сокращает расходы и обеспечивает наличие товара. Фото: ООО "Маяк".

Этот год для многих компаний выдался непростым, но "Слата" сумела оценить риски и подготовиться. Проблем с логистикой не ожидается, а, значит, регион будет обеспечен продуктами.

Затраты снизились

Последние три года торговая сеть активно наращивала логистическую мощь. Так, в Братске и Чите открылись крупные распределительные центры. В них обеспечены все нужные температурные режимы, от -18 до +20.

- Это позволило нам снизить стоимость логистики в регионах присутствия и оптимизировать логистические потоки, - рассказал руководитель дирекции по управлению логистикой ТС «Слата» Дмитрий Ишевский. - Общая площадь складов составляет 41,5 тысячи квадратных метров.

Полноценные региональные склады необходимы, поскольку компания ведет торговлю в том числе в отдаленных территориях, где нет стандартных цепочек поставок. Благодаря центрам, созданным в Братске и Чите, появилась возможность открывать дискаунтеры «ХлебСоль» в районах, расположенных далеко от Иркутска.

Откуда в "Слату" поступают продукты? Основные направления - Урал, Алтай и Новосибирск, 20% приходится на Москву и Московскую область. Исключение - бананы и другие фрукты-овощи, их завозят через порты в Санкт-Петербурге. По железной дороге доставляют 45% товаров.

В этому году у большинства компаний заметно выросли траты на логистику, но «Слате» удается их снижать. Результаты за первое полугодие 2022-го даже лучше, чем за такой же период 2021-го.

Фото: ООО "Маяк".

В наличии есть все продукты

- Как такового дефицита, о котором говорят многие, мы не получили, - отметил Дмитрий Ишевский. - По стратегически важным позициям мы увеличили страховые запасы товаров на распределительных центрах и нивелировали риски, которые были связаны с ажиотажным спросом в марте. В наличии есть все товары.

Достичь этого удалось за счет кросс-докинга, когда приходящий на склад товар уже на следующий день поступает в магазины, а запасы формируются на складах поставщика. Доля такого товара в сети достигает 32% - это в два раза выше, чем три года назад. Однако такая система работы требует отличной логистики и от поставщика.

Если говорить о возможных трудностях, то в декабре может случиться дефицит транспорта. В "Слате" отмечают, что малые перевозчики прекращают работу, поскольку их доходы падают из-за занижения тарифов крупными игроками. Но и к этим рискам сеть готовится заранее.

Кроме того, компания усиленно развивает параллельный импорт. Уже открыты два представительства в Индии и Китае для наполнения и развития ассортимента.