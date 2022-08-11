Рассказываем, состоится ли концерт Ани Лорак в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фанаты негодуют. Проведение долгожданного концерта Ани Лорак в Иркутске под большим вопросом. Дива обещала российским поклонникам показать эффектное шоу из лучших хитов и всеми любимых песен, но пропала с радаров. Аккаунты звезды в соцсетях были удалены, да и на публике украинская певица больше не появляется. Справедливо назрел вопрос – а состоится ли вообще тур? Особенно взволнованы те, у кого билеты уже на руках. И судя по схеме зала дворца спорта «Труд», где должна была петь Лорак, только в столице Приангарья таких людей сотни. Лучшие места в первых рядах уже забронированы, при том, что приехать вокалистка планировала 29 ноября.

Концерт Ани Лорак в Иркутске: состоится ли

Расставила все точки над i афиша гастролей, опубликованная на официальном сайте артистки. Согласно указанной в ней информации российские зрители в ближайшее время не увидят на сцене знаменитую исполнительницу. Все выступления были отменены, в том числе концерт Ани Лорак в Иркутске. Эту информацию корреспонденту «КП»-Иркутск» подтвердили в компании, занимавшейся продажей билетов. В плотном графике теперь числятся города Германии и Чехии, где певицу ждут в октябре и ноябре.

Концерт Ани Лорак в Иркутске: как вернуть деньги за билет

Концерт Ани Лорак в Иркутске не состоится. Увы. Поклонники стараются вернуть потраченные на билеты деньги, которые, к слову, стоили от 1800 до 4000 рублей. «Комсомолка» делится инструкцией по оформлению возврата.

1. Необходимо выяснить клиентом какой компании вы являетесь. Ее название всегда указано на билете.

2. Заполняем шаблон заявления от имени владельца билетов. Он расположен на официальном сайте компании в разделе «Правила возврата».

3. Также вам понадобятся копии чека и билетов, чтобы приложить их к заявлению.

4. За возвратом физических билетов нужно обращаться в центральный офис компании. Его адрес также указан на сайте. В случае приобретения онлайн-билетов скан заполненного заявления отправьте на указанную в разделе электронную почту. Важно! Сделать это можно лишь с почты, указанной в заказе.

При отмене концерта деньги должны быть возвращены клиенту не позднее 180 дней со дня обращения.

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