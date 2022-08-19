Коврик подойдет для прихожей, для ванной и туалета, под миску и лоток для животных и даже для сушки посуды. Фото: ООО «Маяк»

Компания "Слата" продолжает активно поддерживать местных производителей. Новый товар, который удивляет и радует покупателей, - коврики из EVA-материала от иркутской компании DAST. Что это за продукция? Где применяется? И в чем ее преимущества? Разбираемся вместе с исполнительным директором компании "Слата" Ярославом Шиллером.

- Изначально EVA-материал использовался только для изготовления автоковриков. А мы предлагаем использовать его и в домашнем интерьере, - поясняет генеральный директор компании DAST Елена Кравченко. - Коврик подойдет для прихожей, для ванной и туалета, под миску и лоток для животных и даже для сушки посуды. Главная его особенность в том, что ячейки отлично собирают воду и мелкий мусор. Коврик легко помыть и почистить, он быстро сохнет. Словом, максимально удобен в использовании!

"Слата" поддерживает экологичное производство в Иркутске. Фото: ООО «Маяк»

Материал представляет собой сополимер - смесь полиэтилена и винилоацетата. Проще говоря, резиновый. Но непростой, а экологичный, жаро- и морозоустойчивый, не впитывает запахи, не подвержен плесени.

- Как вам пришла идея производства? - поинтересовался у производителей Ярослав Шиллер.

- Несколько лет назад, когда мы занимались изготовлением автоковриков, закупали материал на заводах Московской области, - рассказывает коммерческий директор компании DAST Кирилл Лебедев. - Поскольку подобного производства поблизости не было, мы решили сами организовать первый EVA-завод в Сибири, чтобы логистическое плечо для изготовителей автоковриков стало минимальным.

На вопрос, как выигрывать конкуренцию с товарами из Китая, производитель уверенно отвечает - за счет качества, удобной логистики и более низкой цены.

- Страна нацелена на импортозамещение. Мы переходим с европейской химии на российскую, в частности, используем материалы Ангарского завода полимеров, - говорит гендиректор компании Елена Кравченко. - Тем самым, поддерживаем отечественную экономику.

Товар поставляется на маркетплейсы, а также в супермаркеты. Взаимодействие с торговой сетью "Слата" производитель оценивает на 10 из 10.

- Проект "Местные производители" действительно очень крутой. Из всех ритейлеров, кому письменно отправляем заявки на сотрудничество, к сожалению, отвечают только единицы. А "Слата" вдохнула в нас уверенность, - отмечает технический директор компании DAST Андрей Беляков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Производственный процесс

Ярослав Шиллер побывал на производстве и поучаствовал в изготовлении коврика. Весь процесс занимает около 40 минут: химреагенты тщательно смешиваются, добавляется краситель, затем получившееся "тесто" раскатывают до нужной толщины и формируют из него коврики.

Что важно, производство экологично. В современный и удобный коврик могут превратиться использованные пластиковые бутылки, пакеты, крышки. Да и сами коврики подлежат переработке. Хотя износить их - еще постараться надо! Они прочные и долговечные.

КОНКРЕТНО

Пользуются спросом

За три недели в 281 магазине "ХлебСоль" продано около 4000 ковриков. Цена - 289 рублей за штуку.

БЛИЦ-ОПРОС

Мнение покупателей

- Вижу, что вы заинтересовались ковриками?

- Да, прикольная тема. У меня в машине такой лежит.

- Вас не удивляет, что такой товар появился в продуктовом магазине?

- Необычно, да. Картошка, яблоки, тут же коврики...

- В "ХлебСоли" все должно быть.