В Бурятии с 16 августа возвращают масочный режим. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жителям Бурятии вновь пора запасаться медицинскими масками. С 16 августа в республике возвращают обязательный масочный режим. Причина, как нетрудно догадаться – резкий рост заболеваемости коронавирусом. Решение вернуться к маскам приняли на очередном заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

А теперь о том, где нужно обязательно появляться в масках. Их необходимо носить в больницах, социальных учреждениях, в аптеках, в общественном транспорте и общественных местах. Кроме этого, в Бурятии сообщили, что в скором времени ожидается очередное ужесточение ковидных ограничений. Каких именно, станет известно из указа главы республики Алексея Цыденова, изменения в который внесут в ближайшие дни. Его обещают опубликовать 16 августа.

Добавим, что в последние несколько дней, в Бурятии начали выявлять более 100 заболевших за сутки. Заболеваемость коронавирусом возросла в 1,7 раза. Для сравнения, в мае-июне, суточный прирост больных коронавирусом составлял в среднем 10 человек. Врачи отмечают, что в основном у местных жителей сейчас выявляют штамм омикрон.