9 ноября группа Кино даст концерт в Иркутске в честь 60-летия Виктора Цоя, приезжавшего в город в 1990. Фото: Иван МАКЕЕВ

15 августа трагическая дата для всех любителей рока не только в России, но и на всей территории бывшего СССР. В этот день в 1990-ом году в Латвии, в нескольких километрах от Риги, машина, за рулем которой был 28-летний лидер группы Кино Виктор Цой, певец идол поколения, вылетела на встречку и столкнулась с Икарусом. Так погиб человек-эпоха, под "Перемен, мы ждем перемен" и "Война - дело рук молодых, лекарство против морщин" взрослело поколение тех, кому сегодня 50-60. Самому Виктору Цою сейчас тоже было бы 60. В честь юбилея незабытого кумира ( его песни слушают и сейчас, они актуальны для тех, кто родился уже в 21 веке) запланирован тур группы Кино. А мы вспоминаем и концерт Виктора Цоя в Иркутске в 1990-ом. Он побывал в городе за три месяца до трагической аварии.

Виктор Цой и группа Кино в Иркутске в 1990

27 мая 1990 года, за 3 месяца до гибели, он со своей группой «Кино» выступал перед иркутянами на переполненном стадионе «Труд». Это выступление, так уж вышло, стало одним из последних в его жизни. Одним из тех, кому посчастливилось не только побывать на том концерте, но и оказаться от музыканта на расстоянии вытянутой руки, был иркутский журналист Константин Куликов. Чтобы не просто попасть на стадион, но иметь возможность снять кумира, он связался с продюсером Юрием Айзеншписом

- Я учился на 3-м курсе журфака, - вспоминает Константин Куликов в разговоре с корреспондентом "КП"-"Иркутск". – Как мне, обычному пацану, удалось вообще выйти на известного продюсера? Очень просто - помогли связи. Мы с одногруппниками издавали на факультете газету «Студия» о рок-музыке, общались со всеми иркутскими рокерами. У них был такой продюсер из Ангарска - Сергей Терпигорев. Он привозил на гастроли группу «Крематорий», Константина Кинчева с его «Алисой», Владимира Шахрина с «Чайфом». Мы освещали каждый концерт. Через него и договорились, что я приду на выступление Цоя и сделаю фоторепортаж для нашей газеты.

Айзеншпис пообещал студенту-журналисту дать возможность подойти к сцене, и Константин оказался в 5 метрах от человека, голос тогда слушали и слышали все. Правда, продюсер неизвестно почему передумал и репортер едва успел сделать пару кадров, а остальные - издалека, с трибун.Но и эти снимки сразу же стали уникальными ( подробности) , а после перекочевали в книгу о Викторе Цое, которую написал Виталий Калгин.

В книге «Виктор Цой. Последний герой современного мифа» приводятся факты, в которые современной молодежи не так просто поверить - например, о том, что обезумевшие фанаты перевернули автобус, в котором, по их мнению, был Виктор Цой и группа Кино. А те, понимая, что такое возможно, уехали до этого в легковушке. Рассказывают и о том, что во время концертов в Братске поклонники устроили настоящий бунт, когда узнали, что группа из-за недоразумений с оплатой отказывается выступать второй раз. И Виктор Цой решил - на сцену надо выходить в любом случае.

Говорят и о поездке Виктора Цоя на Байкал, в Листвянку, которую из-за огромной популярности певца пришлось устраивать тайком. «Я вижу, как волны смывают следы на песке…» - под эти строки группа «Кино» побывала на озере. Виктор Цой кидал в воду камешки и, наверное, загадывал вернуться....

Группа Кино в Иркутске в 2022: концерт памяти Виктора Цоя

Виктор Цой не забыт. Во многих городах страны 15 августа 2022 года состоятся выступления в честь память о культовом музыканте. В Санкт-Петербурге есть клуб-музей «Котельная Камчатка», посвященный Виктору Цою. Там можно не только погрузиться в культуру и быт 80-х, но и почтить память исполнителя. Именно 15 августа в 18:00 по местному времени в клубе вспомнят легендарного исполнителя.

А 9 ноября 2022 года группа Кино даст большой концерт в честь шестидесятилетия Виктора Цоя. Он пройдет в ДС "Айсберг" в Иркутске.

- Суть и концепция концерта остается прежней — оригинальный вокал Виктора Цоя, участники Кино Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян, видеоряд, свет и прочие спецэффекты, - отмечают организаторы. - Группа Кино прекратила существовать, когда была одной из самых мощных и популярных русскоязычных групп в мире. Сейчас она вернулась в тот же статус.

В любом случае, 9 ноября 2022 года поклонники Виктора Цоя в Иркутске придут на этот концерт памяти кумира.

КОНКРЕТНО

Все альбомы Виктора Цоя

«45»;

«46»;

«Начальник Камчатки»;

«Это не любовь»;

«Ночь»;

«Группа крови»;

«Звезда по имени Солнце»;

«Последний герой»;

«Черный альбом».

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