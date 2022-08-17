Директор турфирмы в Улан-Удэ продавала фальшивые путевки. Фото: Олег УМАРОВ

39-летний житель Улан-Удэ мечтал отдохнуть в жаркой стране, а по итогу оказался потерпевшим в уголовном деле. Прошлой осенью мужчина решил вознаградить себя за тяжелый труд путевкой за границу. Для этого он обратился в одно из местных туристических агентств, где подписал договор и внес оплату – более 440 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД республики Бурятия.

Первые неприятности начались, когда улан-удэнец вылетел в Москву и посетил центральный офис компании. Оказалось, что билеты и путевка – подделка. Мужчина попытался дозвониться до директора турфирмы в Улан-Удэ, но телефон был выключенным. Горе-путешественник был не намерен отказываться от своих планов. Он повторно оплатил стоимость путевки, и все же отправился на курорт.

Вернувшись с отдыха, пострадавший попытался самостоятельно связаться с директором местной турфирмы и вернуть свои деньги. Но женщина отказалась выполнить требования клиента. Мужчине ничего не оставалось, как обратиться с заявлением в полицию.

В ходе разбирательств 39-летняя предприниматель пояснила, что деньги клиента она присвоила и потратила на свои нужды, – комментируют в пресс-службе ведомства. Следователи выяснили, что фальшивые путевки у туроператора приобрели как минимум 8 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за присвоение чужого имущества. Известно, что ранее подозреваемая не привлекалась к уголовной ответственности. Сейчас сотрудники полиции ищут тех, кто еще мог пострадать от действий мошенницы.