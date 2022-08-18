Заморозки в Иркутской области 19-20 августа: где ждать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заморозки в Иркутской области 19-20 августа обещают синоптики. Стоит сказать, что лето образца 2022 года совсем не радует сибиряков: жарких дней в июле было, как говорится, раз-два и обчелся, первая декада августа выдалась холоднее средних климатических значений на пару градусов, так еще и ранние заморозки кошмарят садоводов и аграриев региона. Первое понижение температуры уже наблюдалось в трех районах региона 8 августа, а теперь метеорологи предупреждают о новой угрозе урожаю – в скором времени столбики уличных термометров покажут -3.

Заморозки в Иркутской области 19-20 августа

Заморозки в Иркутской области 19-20 августа? А в каких районах? У синоптиков есть ответ на этот вопрос.

- Заморозки в Иркутской области 19-20 августа ожидаются в пониженных формах рельефа в западных и верхнеленских районах, - говорят специалисты Иркутского Гидрометцентра.

В целом, прогноз на эти два дня у метеорологов уже есть. Так, 19 числа при прояснении в Приангарье уже «ударит» ноль градусов, в горах Восточного Саяна и вовсе может быть до -2. В пятницу по области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, на севере региона возможно прогремят грозы. Ветер в течение дня будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 5-10 м/с, временами будут налетать порывы до 14 м/с. Ночь в Иркутской области 19 августа +5…+10, днем столбики уличных термометров покажут +16…+21, однако, если на небо образуется скопление облаков, показателей выше +7…+12 ждать не придется.

Заморозки в Иркутской области 19-20 августа: где ждать 20 числа

Погода в Приангарье 20 августа снова принесет дожди, пусть и кратковременные, и грозы. С ветром ситуация будет такая же, как в пятницу: не сменится ни направление, ни скорость воздушных потоков. Температура воздуха также сохранится аналогичная. В ночь +5…+10, при прояснении 0, в горах до -2…+3. Днем в субботу будет чуть холоднее, чем в пятницу: воздух прогреется лишь до +13…+18. При увеличении облачности также похолодает до +7…+12.

И все эти два дня прогнозируют заморозки в Иркутской области 19-20 августа на западе региона и в верхнеленских районах. Садоводам там стоит принять меры, чтобы сохранить посадки, например, накрыть урожай теплоизоляционными материалами.

Кстати, в Иркутске 19 августа днем синоптики Гидрометцентра России обещают до +19 градусов. В ночь на субботу в областном центре начнется дождь, который продлится и 20 августа. В выходной воздух прогреется лишь до +15 градусов.

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