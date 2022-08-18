Как жителям юга Иркутской области не переплачивать за вывоз мусора

Вадим Логунов, представитель “РТ-НЭО Иркутск”. Фото компании.

Представитель «РТ-НЭО Иркутск» Вадим Логунов объяснил, в каких случаях сумма платежа за вывоз ТКО может снижаться, как избежать начисления пени, кто регулирует тарифы и устанавливает нормативы.

- С начала «мусорной» реформы было немало проблем и взаимных претензий, но в конечном итоге контакт удалось наладить и с властью, и с жителями, и с бизнесом. Мы не враги жителям Иркутской области. Я сам вырос и живу здесь. «РТ-НЭО Иркутск» работает, в том числе, и для меня.

Мы как регоператор стараемся, чтобы наша услуга была качественной, прозрачной и доступной. Оплачивать ее нужно для того, чтобы мы могли развивать инфраструктуру, обновлять автопарк, делать больше и лучше. Чужие деньги нам не нужны, поэтому мы идем навстречу жителям и готовы пересчитать оплату, если для этого есть объективные причины. Мы хотим оказывать свою услугу качественно и получать за нее честное вознаграждение.

«РТ-НЭО Иркутск» старается, чтобы услуги были качественны, прозрачны и доступны. Фото компании.

- Какие вопросы потребители задают вам чаще всего?

- Первый - почему мы должны платить, если нет договора? Второй - где наши квитанции? Третий - почему в квитанциях могут быть неточные данные?

- На каком основании владельцы домов и квартир должны платить за мусор?

- Вообще, все владельцы жилых и нежилых помещений в начале реформы должны были обратиться к нам для заключения договора, но таких обращений было около 500. Если бы мы выставляли квитанции только им, то вывоз мусора давно бы остановился. Поэтому если потребитель не обратился к нам за заключением договора, то договор считается заключенным по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации на типовых условиях*.

Такие вопросы поступают в основном из населенных пунктов, где мусора гораздо больше, чем мы выставляем в квитанциях. Многие потребители считают, что они могут выбросить мусор на любую площадку, а раз нет договора, то можно и не платить.

Нам поступают обращения, что площадка далеко, а мусора нет, потому что они его сжигают. Но стоит отметить, что мы находимся с жителями в зеркальных условиях: они обязаны платить, а мы обязаны вывозить отовсюду, где есть площадки. До реформы со многих площадок мы бы вообще отказались вывозить мусор из-за удаленности или проблем с подъездными путями. Сейчас делать этого не можем. Поэтому с того момента, когда в населенном пункте появились площадки для отходов, мы обязаны вывозить мусор, а жители оплачивать. Все честно.

«РТ-НЭО Иркутск» готовы идти навстречу жителям. Фото компании.

- Почему в квитанциях могут быть неточные данные?

- Опять же по закону, перед стартом реформы, потребители должны были подать о себе данные для заключения договора. Мы просили это сделать еще в начале 2019 года, но многие жители области этот призыв проигнорировали. В этой ситуации для выставления счетов нам пришлось использовать данные из публичных источников. Такая информация не всегда полная и актуальная, поэтому в платежных документах и возникают неточности.

Чтобы избежать подобных ошибок, жителям необходимо всего лишь направить корректные сведения в адрес регионального оператора любым удобным способом, и мы, если ошибка была с нашей стороны, произведем перерасчет начислений.

- Почему не все жители области получают квитанции?

- С квитанциями ситуация такая же, как и с неверными начислениями. Наша база данных изначально не была полной, по мере поступления информации происходит и выставление платежных документов. Однако это вовсе не значит, что в период, когда не было квитанций, мы не оказывали услугу. В населенных пунктах, имеющих контейнерную инфраструктуру, вывоз отходов производился и производится регулярно, а объемы вывоза соответствуют нормативам. Поэтому и квитанции приходят порой хоть и впервые, но уже с накопившейся за несколько лет задолженностью и пенями.

Мы тоже это понимаем и готовы идти навстречу жителям - предоставить рассрочку платежа и отменить пени, если услуга не оплачивалась из-за того, что у человека не было квитанций.

- В каких случаях возможен перерасчет и снижение платы за вывоз мусора?

- Это могут быть не только неверные расчетные единицы в квитанциях. Жители могут уменьшить сумму, если, например, в площади жилого помещения у них учтены хозпостройки - бани, гаражи и т.д. Или если они самостоятельно вывозили отходы на полигон и у них сохранились чеки и квитанции, способные это подтвердить. Также пересчитаем оплату, если человек может подтвердить, что долгое время не проживал по какому-то адресу, но только в том случае, если оплата рассчитывается исходя из проживающих.

- Кто устанавливает тарифы и нормативы накопления отходов и почему в одном районе считают «по людям», а в другом «по квадратным метрам»?

- Тарифы и нормативы строго регулируются законом. В нашем регионе за установление тарифа отвечает Служба по тарифам Иркутской области**, а за установлением нормативов накопления следит МинЖКХ и для их определения обязательно проводит выборочные контрольные замеры на контейнерных площадках. В каждом населенном пункте и у каждой категории объекта недвижимости свои нормативы.

Что касается способа начисления платежей «по людям» или «по квадратным метрам», то это определяют муниципальные власти. Для нас нет особой разницы, как считать, нам важно иметь актуальные данные о населенном пункте. Жители любого муниципалитета могут провести голосование и изменить способ начисления на тот, который им покажется удобнее. Но этот вопрос не к нам, а к местной администрации.

Все тарифы и нормативы строго регулируются законом. Фото компании.

- Как подать актуальные данные для верного расчета платежа?

- Данные можно подать онлайн на электронный адрес contact@rtneo-irk.ru либо принести копии документов в любой из наших филиалов: паспорт, ИНН, документ, подтверждающий право собственности, документ, подтверждающий количество расчетных единиц. Адреса филиалов можно посмотреть на сайте в разделе контакты.

- Что делать, если не приходят квитанции или есть вопросы к качеству услуги?

- Звонить по телефону горячей линии 8 (3952) 43-44-11 либо прийти в любой из наших офисов. Также много полезной информации можно найти на нашем сайте.

Например, на сайте можно найти инструкцию и форму заявления для предоставления квитанций в электронной форме. А также подать заявку на перерасчет и пройти опрос о качестве нашей услуги.

* Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается на основании публичной оферты и считается заключенным в отношении потребителей, не направивших заявку в срок до 16 января 2019 года, на основании п. 8.17 Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. « 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» с 17 января 2019 года в случае совершения конклюдентных действий.

**Предельный тариф на услугу регионального оператора определяется Службой по тарифам Иркутской области, согласно ПП РФ от 6 мая 2011 г. № 354.