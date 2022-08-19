Да будет свет! Как архитектурная подсветка меняет SUNCITY ночью. Фото: ГРАНДСТРОЙ

Подсветка статична, экологична и комфортна для наших жителей. Кроме эстетической функции освещение создает комфортные и безопасные условия для жителей.

Стильная подсветка зон отдыха, где даже вечером можно с удовольствием посидеть, почитать книгу или просто отдохнуть

Освещены все пешеходные зоны, чтобы дорога до квартиры была в удовольствие

Также освещение фасада здания уникально+ мы можем менять подсветку.

Такое решение позволило создать яркий и запоминающийся архитектурный образ. Комплекс всегда заметен ночью за счет стильного освещения.

Как говорится, жизнь есть там, где есть свет

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