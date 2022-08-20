Картины из Русского музея в Иркутске станут частью выставки «Бубновый валет». Фото: Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачева.

В столицу Приангарья из Санкт-Петербурга прибыл ценный груз. Его перевозили на специализированной машине, чтобы сохранить необходимую температуру и сохранить первозданный вид предметов искусства. 42 картины из Русского музея в Иркутске станут частью выставки «Бубновый валет», посвященной 85-летию Иркутской области. Экспозиция покажет новаторство и высочайший уровень живописного мастерства художников начала ХХ века.

Картины из Русского музея в Иркутске: описание выставки

Под таким же названием, «Бубновый валет», больше века назад, в 1910 году. В Москве группой русских художников была открыта экспозиция во главе с Михаилом Ларионовым. После чего часть авторов создали одноименное художественное объединение.

- В основе художественной манеры этого круга лежало увлечение примитивом и городским фольклором на фоне интереса к новым живописным формам французской живописи Сезанна, Ван Гога, Гогена и Матисса, - рассказали в Иркутском областном художественном музее имени В.П. Сукачева.

Перед посетителями экспозиции предстанут картины из Русского музея в Иркутске. Это произведения самых знаменитых «бубнововалетовцев». Среди них Петр Кончаловский, Илья Машков, Роберт Фальк, Александр Куприн, Давид Бурлюк, Наталья Гончарова, Владимир Татлин, Александр Шевченко, Алексей Моргунов и Александр Осмеркин.

Картины из Русского музея в Иркутске: даты проведения

20 августа на глазах сотрудников Русского музея картины распаковали и осмотрели. Путешествие полотна перенесли хорошо. Теперь специалисты создадут из них цельную экспозицию, которая откроется 25 августа в Галерее сибирского искусства (ул. Карла Маркса, 23). Для посетителей она будет доступна до 26 октября. Цена билетов начинается от 100 рублей. Подробнее о вставке можно узнать ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Группа «Руки Вверх!» в октябре даст два концерта в Иркутске. Билеты на концерты группы Руки вверх в Иркутске 2022 в октябре 2022 года уже продаются. (подробности)

Пропала с радаров. Рассказываем, состоится ли концерт Ани Лорак в Иркутске. Концерт Ани Лорак в Иркутске отменен. (подробности)

Стало известно, как отпразднуют День флага России в Иркутске 2022. Праздничный концерт пройдет в День флага России в Иркутске 2022. (подробности)