Дима Билан отметит 40-летний юбилей концертом в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единственный победитель Евровидения от России, лидер чартов и музыкальных премий, заслуженный артист России. Диму Билана в Иркутске 2022 ждут тысячи поклонников его творчества. С преданными фанатами звезда разделит свой первый серьезный юбилей, собрав аншлаг во Дворце спорта «Труд». В декабре прошлого года, в преддверие своего дня рождения, певец заявил, что пышных торжеств по случаю круглой даты не планирует. Однако спустя пару месяцев было анонсировано шоу с говорящим названием «40».

- Все говорят переоценка, но так и есть. Просто немного шорох пропадает, и ты видишь все, как есть. Кто из себя что представляет. Кто – по-настоящему, кто – понарошку, — поделился тогда с корреспондентом «Комсомолки» Дима Билан.

Зрителям обещают потрясающую сценографию, декорации, спецэффекты, а самое главное, живое исполнение лучших хитов. Так, когда же ждать концерт Димы Билана в Иркутске 2022?

Дима Билан в Иркутске 2022: когда концерт

Согласно информации на официальном сайте артиста, «ночной хулиган» появится на иркутской сцене почти через месяц, 26 сентября. Столица Иркутской области станет первым городом, где этой осенью пройдет впечатляющее своими масштабами шоу. 28 сентября певец уже выступит в Улан-Удэ, а 30 сентября будет радовать красноярских поклонников. Всего в планах суперзвезды посетить 12 городов России. Финальное шоу отгремит в ноябре в Казани.

Дима Билан в Иркутске 2022: цена билетов

Стоимость билетов начинается от 1,5 тысяч рублей. За место в первых рядах придется отдать 5 тысяч рублей. Однако, судя по схеме зала, выбор пока велик. Ждем концерт Димы Билана в Иркутске 26 сентября 2022 года.

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