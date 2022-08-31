Всероссийский фестиваль уличного искусства «Голос улиц» стартовал в Иркутске и Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском уже расписали три куба. Фото: Татьяна БЕРГ.

В Иркутске и Усолье-Сибирском стартовал Всероссийский фестиваль уличного искусства «Голос улиц». В нашем регионе настолько масштабное творческое событие, посвященное граффити, проходит впервые! Участие принимают 10 художников из семи городов России, а также 25 жителей Приангарья. До 11 сентября они будут расписывать фасады домов, троллейбус, инженерную инфраструктуру и традиционные кубы.

- Первое событие фестиваля уже прошло в Усолье-Сибирском, где в День города расписали три куба, - рассказали организаторы.

А традиционные кубы на острове Конном в столице Приангарья будут украшать граффити с 7 сентября. Кроме росписи, во время фестиваля состоятся увлекательные лекции, мастер-классы и кинопоказы. Самые яркие творческие события запланированы на 10-11 сентября. Не пропустите! Программу фестиваля можно посмотреть на сайте проекта и в социальных сетях.

Один из фасадов, который распишут в Иркутске. Фото: Роман МАЛИНОВИЧ.

Напомним, фестиваль проводится для того, чтобы жители сами создавали позитивный облик городов, делали их яркими, красивыми и узнаваемыми с помощью своего творчества. Участников не ограничивали в опыте и стиле работы, принимались смелые и оригинальные идеи.

Мероприятие организовывает Региональный творческий проект «Голос улиц» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), правительства Иркутской области, регионального министерства по молодежной политике, администраций Иркутска и Усолья-Сибирского.

КОНКРЕТНО

Фасады каких зданий распишут

... в Иркутске:

• Ул. Маршала Конева, 78

• Маршала Конева, 30

• Бульвар Рябикова, 12б

• Ул. 5-ой Армии, 38

• Ул. Ярославского, 286.

…в Усолье-Сибирском:

• Ул. Коростова, 27.

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Контакты организаторов

8-902-171-73-70 - Роман,

8-950-050-98-39 - Илья.