Михаил Горбачев в Иркутском аэропорту 14 мая 1989 года. Фото Эдгара Брюханенко, Иркутская областная библиотека им. Молчанова-Сибирского.

Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни, сообщили в Центральной клинической больнице. Сообщение об этом появилось накануне вечером. Со смертью Горбачева ушла эпоха. Хотя начатая им эпоха перемен, перестройка, ускорение и гласность, сейчас оценивается весьма неоднозначно - в конечном счете, в результате противоречивости реформ, она привела к распаду страны, тяжелейшим 90-ым и многим сегодняшним территориальным конфликтам. Однако, возможно, пройти этот путь без ошибок было нереально. Не случайно, его называют человеком, изменившим историю ХХ века. Прощаясь с Горбачевым, вспомним его визиты в Приангарье. Михаил Горбачев в Иркутске бывал дважды. Хотя...

Михаил Горбачев в Иркутске

Официально Михаил Горбачев в Иркутске в самом деле бывал дважды - в ноябре 1991 года и апреле 1996 года. Но в архиве Молчановки есть фотография знаменитого иркутского фотокорреспондента Эдгара Брюханенко - президент Горбачев с женой в аэропорту 14 мая 1989 года в кругу встречающих. Этот визит широко не освещался, Горбачев побывал в городе по дороге в Китай, где подписывал международные соглашения.

Михаил Горбачев в Иркутске в 1991 году

21 ноября 1991 года. Президента Михаила Горбачева встречают в Иркутске достаточно тепло, хотя к нему, как пишут об этом визите все газеты того времени "много вопросов". Уже давно объявлена гласность и главу государства, которые еще в самолете сообщал журналистам из пула, что он хочет "послушать людей", это удалось.

Михаил Горбачев со школьниками 21 ноября 1991 года. Фото Эдгара Брюханенко, Иркутская областная библиотека им. Молчанова-Сибирского.

На авиазаводе с ним разговаривали 2, 5 часа вместо запланированного часа. Авиастроителей волновали вполне обыденные вещи - зарплаты и загрузка завода заказами на производство военных самолетов. Горбачев обещал переговорить с иностранными партнерами, но говорил и о том, что авиация нужна и внутри страны. Во время этого визита в Иркутск затронули и тему развала Союза. Тогда до объявления о конце его существования оставался еще месяц. Михаил Горбачев в Иркутске в ноябре 1991 года назвал эти разговоры демагогией и сказал, что только вместе мы сможем выжить. Однако затрагивалась и идея союзного государства как "надстройки".

Поводом для поездки были "сепаратистские" настроения местного руководства. Впрочем, было обещано, что регионы будут субъектами федерации с очень широкими правами.

Из газет 1991 года.

Побывал Михаил Горбачев в Иркутске и в обычном продмаге. Этот "визит" и общение с разгоряченными пустыми полками ( тогда в продаже буквально ничего не было, нужно было ждать, когда "выбросят" и отстоять огромную очередь) тоже из истории не выкинешь. Кроме того, он побывал в ИВВАИУ, которое тогда готовило в Иркутске военных инженеров, съездил в Листвянку, пообщался насчет Байкала с учеными, провел совещание, дал какие-то обязательства, которые никогда не будут выполнены, потому что через месяц Михаил Горбачев перестанет быть президентом СССР, да и сам СССР прекратит свое существование... Но планы и надежды были.

Из газет 1991 года.

Михаил Горбачев в Иркутске: 1996 год

1996 год, 20 апреля. Приближаются выборы президента России, идет предвыборная гонка. Михаил Горбачев в Иркутске в 1996 году уже не как президент, а как частное лицо, общается с будущими учителями - студентами педуниверситета. Зал был битком, это видно и по фото Эдгара Брюханенко, всем хочется пообщаться с бывшим президентом и получить его автограф.

Михаил Горбачев в пединституте 20 апреля 1996 года. Фото Эдгара Брюханенко, Иркутская областная библиотека им. Молчанова-Сибирского.

Михаил Горбачев после этого в Иркутске больше не бывал. Он умер и ушла эпоха.