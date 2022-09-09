«Роснефть» отмечает Международный день чистого воздуха. Фото предоставлено пресс-службой ВЧНГ.

Международный день чистого воздуха, который призван привлечь внимание общественности к проблеме воздействия на атмосферу, отмечается 7 сентября. В 2022 году в качестве ключевой выбрана тема «Воздух, которым мы дышим», что подчеркивает необходимость международного и регионального сотрудничества для трансграничных мер по сохранению чистоты атмосферы.

Ответственное отношение к окружающей среде - неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности Компании. «Роснефть» уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН, а в 2018 году подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития. Одной из приоритетных целей для Компании является «Борьба с изменением климата».

В конце 2021 года Совет директоров Компании одобрил стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», основой которой стала цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году по областям охвата 1 и 2. Это станет возможно благодаря реализации ряда стратегических инициатив, среди которых значительное сокращение выбросов парниковых газов; достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2% к 2030 году; постепенный перевод собственного транспорта компании на низкоуглеродные виды топлива и др.

С 2018 года Компания направила более 200 млрд рублей «зеленых инвестиций» на повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду в рамках реализации стратегии развития, при этом в 2021 году сумма «зеленых инвестиций» составила порядка 55 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой ВЧНГ.

Приоритетное внимание в своей деятельности «Роснефть» уделяет сокращению выбросов метана - парникового газа, удельный потенциал воздействия которого в десятки раз превышает воздействие углекислого газа. На предприятиях Компании ведется контроль источников эмиссии метана с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерными сканерами и видеокамерами. Также внедряются методы наземного мониторинга.

Другим важным направлением деятельности Компании является сокращение выбросов в атмосферный воздух. В 2021 году сократить общую массу выбросов загрязняющих веществ удалось на 12%. Результаты достигнуты за счет комплексного подхода в реализации ряда корпоративных программ, предусматривающих своевременную разработку, корректировку и выполнение инвестиционных проектов по созданию объектов природоохранной инфраструктуры: закупки и монтажа природоохранного оборудования, проведения инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и других мероприятий.

Фото предоставлено пресс-службой ВЧНГ.

Следуя принципам открытости экологической информации, дочерние общества «Роснефти» ведут практику установки городских экомониторов - специальных светодиодных экранов, круглосуточно транслирующих данные о состоянии воздуха в санитарно-защитной зоне предприятий. Информация для мониторов формируется на основании обработки результатов замеров автоматизированных стационарных постов контроля.

«Роснефть» традиционно уделяет большое внимание сохранению и восстановлению природных ресурсов, включая лесные массивы. Лесные насаждения содействуют очищению воздуха и являются естественным поглотителем парниковых газов. Компания и ее дочерние предприятия по итогам 2021 года высадили около 9,3 млн саженцев деревьев различных пород в регионах присутствия.

Фото предоставлено пресс-службой ВЧНГ.

Для достижения стратегической цели по снижению углеродного следа Компания провела масштабную подготовительную работу и в июне 2022 года приступила к реализации уникального комплексного лесоклиматического проекта в Красноярском крае, который обеспечит поглощение углерода объемом 10 млн тонн СО2-эквивалента.

Кроме того, в рамках VII Восточного экономического форума «Роснефть» заключила договор с Сибирским федеральным университетом о выполнении научно-исследовательских работ (НИР) для методологического обеспечения лесоклиматического проекта.