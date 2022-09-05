14-летний подросток из Иркутской области спас школьника, пострадавшего в ДТП

14-летний школьник из Иркутской области спас школьника, пострадавшего в ДТП. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Соседи рассказывали, что ночью, недалеко от нашего дома произошло ДТП. Люди были ранены и им помогал какой-то мальчишка. Мы еще тогда не знали, что это был наш сын Илья! Он нам об этом позже рассказал, когда проснулся.

Ночь, 20 августа, в поселке Тулюшка Куйтунского района выдалась неспокойной. Сон 14-летнего Ильи Шевелева нарушил сильный грохот снаружи. Подросток выглянул в окно и обнаружил, что вся улица погрузилась в темноту. Заподозрив неладное, он вышел на улицу и увидел упавший фонарный столб, а рядом с ним – разбитую машину. Исчезновения сына родители не заметили, крепко спали. В салоне находилось трое людей – мужчина, женщина и мальчик, примерно такого же возраста, как и сам Илья. Взрослые смогли выбраться из автомобиля самостоятельно, а вот подросток оказался в железной ловушке – от удара задние двери машины были заблокированы. Не раздумывая, Илья бросился пострадавшим на помощь.

– Илья помог выбраться мальчику, помог надеть обувь и дождался вместе с ними приезда скорой помощи. Никаких специальных навыков у него, конечно, же не было. Мне кажется, это все получилось спонтанно и на каком-то адреналине. Ведь он даже нас не разбудил, сразу побежал, рассказывает «КП-Иркутск» Марина Шевелева, мама Ильи. – Это первый случай, когда Илья помог людям таким образом. Но он всегда проявлял заботу к близким и окружающим. Помню, когда ему было шесть лет, я пришла домой с ночной смены и прилегла спать. Так он схватил одеяло и начал меня укрывать. Так приятно было!

Как позже стало известно Марине Викторовне, за рулем была женщина. Вместе с супругом и сыном они возвращались из Иркутска домой, в Тулунский район, перевозили свой новый автомобиль. В какой-то момент водитель не справилась с управлением, съехала в канаву и протаранила столб. Сейчас пострадавшие люди в порядке. Как отмечают в ГУ МВД по Иркутской области, благодаря Илье, пострадавших успели доставить в больницу вовремя. О подвиге подростка узнали и в родной школе героя.

На первосентябрьской линейке начальник отдела полиции (дислокации р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» Роман Карташов поблагодарил юного земляка за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Подполковник полиции вручил Илье Шевелеву и его родителям благодарственное письмо и памятный подарок, сообщает ГУ МВД по Иркутской области

- Конечно, нам было невероятно приятно за сына! Гордимся им! – рассказывает Марина Шевелева. – Но каким-то героем он себя не считает. Не сказать, что как-то голову стал выше держать. Друзья и одноклассники его сильно поддержали. Кричали на линейке, что он молодец!

Станет ли в будущем Илья профессиональным спасателем – вопрос к Илье. Но его пока не решил. Как и многие подростки, часто меняет свои увлечения и интересы. Еще год назад его увлекали компьютерные игры и программирование, а сегодня мальчишка без ума от мотоциклов.