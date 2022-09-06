Школьные обеды в Сибири за год подорожали на 20 - 30%. Фото: Вадим МАЦНЕВ

Школьное питание опять подорожало! В сентябре эта новость расходится по всем классным чатам, и нынешний сентябрь - не исключение. Хорошо родителям младших ребятишек - их кормят бесплатно, остальным, если только они не относятся к малообеспеченным, приходится либо платить за обеды, либо давать детям перекус с собой. Но выбора нет - продукты тоже не дешевеют. В среднем по Сибири, как чек в школьных столовых вырос примерно на 20 - 30%. В том числе и школьные обеды Иркутска 2022. Зато есть и приятные новости: ученические завтраки станут разнообразнее!

- Главное, чтобы детям нравилось! - сообщили красноярским журналистам в дирекции по организации школьного питания. Рецепты подбираем именно такие. Поэтому столь полезный продукт, как печень, которую дети обычно не любят, будет представлен в виде сочных оладий, а мясо в виде суфле.

Школьные обеды Иркутска 2022: что в меню

А кто говорил, что наггетсы – это неполезно? Вот и в школьном меню появилось любимое детское лакомство, равно как и ленивые голубцы. Этот подход будет, конечно, общим для всех регионов. В иркутском комбинате питания прямо говорят, что лучшая награда для поваров - пустые тарелки. В меню обещают включить в рацион больше ягод, и не только в виде напитков. Из них готовят сладкие соусы для сырников. Завтрак станет более плотным. Если раньше ребятишек по утрам чаще кормили кашей, то теперь это будут сытные мясные, рыбные и овощные блюда.

А для старшеклассников начнет работать, как в кафе, система заказа. В школьном меню никогда не появятся блюда с большим количеством острых приправ, с майонезом, а также любые грибы и колбаса. Ветчину еще могут предложить, потому что она изготавливается из мяса. Также табу на яичницу, блины с мясом и творогом, макароны по-флотски, пирожные с кремом. Но это не значит, что школьные обеды в Иркутске и других городах Сибири менее вкусны.

Обеды в Сибири.

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Школьные обеды Иркутска 2022

Составляем рацион правильно

- Завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка. Рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи, - рассказывают специалисты. – Ассортимент продуктов разнообразный: может включать на выбор блюда из круп и творога, мяса и рыбы, молочных продуктов, в том числе сыр и ливочное масло, блюда из яиц, овощи (свежие, тушеные, отварные), макароны и напитки.

Обед должен включать закуску (салат или свежие овощи), горячее первое, второе блюдо и напиток. Если на завтрак давали кашу, запеканку или макароны, то на обед должно быть мясное или рыбное блюдо с овощным гарниром. Этих же принципов стоит придерживаться и в домашнем питании. Перерыв между едой - 3,5 - 4 часа.

ЗВОНОК ВРАЧУ

Наталья ПОПОВА, главный диетолог Сибирского федерального округа:

«В ланчбокс обязательно положите мясо или яйца»

- Если ребенок по каким-то причинам не обедает в школьной столовой, положите ему перекус с собой. В ланчбоксе обязательно должны быть овощи и фрукты по сезону. Можно положить ягоды и белковый продукт, например вареное яйцо, с кусочком цельнозернового хлеба. Или домашний (это принципиально!) сэндвич – кусочек говядины или курицы, накрытый листом салата и ломтиками огурца, например. Запить это все лучше сладким бифидокефиром.

Как вариант – выжмите дома сок из яблок или моркови и разведите водой. Покупные соки, к сожалению, чаще всего восстановленные, и тут многое зависит от качества основы.