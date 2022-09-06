Лже-гадалка под видом снятия порчи украла у жительницы Иркутска золотые украшения

Сотрудники полиции поймали аферистку. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Жертвой мошенницы стала жительница Ленинского округа. Анна Ивановна (имя изменение – прим. редакции) отправилась на прогулку. Немного устав, она решила отдохнуть на лавочке недалеко от своего дома. Неожиданно к ней подошла «колдунья». Между женщинами завязался незатейливый разговор. В какой-то момент собеседница попросила у Анны Ивановны воды. Обычная просьба не смутила пострадавшую. Она поднялась домой и вынесла стакан воды.

- И тут она мне сказала, что увидела, что на мне лежит порча. И сказала, что может ее снять, иначе сама она не уйдет. Для этого нужно провести ритуал. Она попросила снять с себя кольца, сережки, цепочку и браслет и опустить их в эту воду, рассказывает потерпевшая. – Там застежка сниматься не хотела, так она сама начала мне помогать ее расстегивать.

Что происходило дальше – дело техники. Лже-гадалка собрала ювелирные изделия, завернула их в платок и убрала в карман.

- После совершения «магических действий» она вернула сверток. Вернувшись домой, сибирячка развернула ткань, но вместо золота обнаружила кусочки гравия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Вычислили мошенницу быстро.

- Прибывшие на место преступления полицейские опросили свидетелей произошедшего и изучили записи камер видеонаблюдения, расположенные в этом районе, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - Эксперты обработали поверхности для выявления следов и изъяли вещи и предметы, представляющие интерес. В результате проведенной сотрудниками экспертно-криминалистического центра экспертизы удалось установить, а вскоре и задержать 23-летнюю жительницу областного центра.

При задержании она призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».