Конь Ди Каприо , которого везли на бойню, стал звездой спортивных турниров в Иркутске. Фото: из архива героя публикации.

«Чучело!» - вот первое, что подумала, увидев будущего нового постояльца, Анна Порошина. В иркутский конно-фехтовальный клуб «Бретта», который они основали с мужем, этого коня они привезли, спасая от смерти. И хоть кличку он получил Ди Каприо, как у настоящего красавчика, в тот момент жеребец выглядел плачевно… Истощенный, изрезанный шрамами, - Ди Каприо вообще везли… сдавать на мясо. Анна спасла бедолагу, выходила, а теперь Ди Каприо участвует даже в спортивных турнирах…

Вместо бойни - на манеж

История жеребца Ди Каприо началась в 2018 году. Тогда, в марте, на Култукском тракте, в районе поселка Чистые ключи произошло ДТП – перевернулась фура, перевозившая табун лошадей. Новость моментально разлетелась по социальным сетям и СМИ. Вызволять раненых животных из поврежденного грузовика собрались многие, в том числе Александр и Анна.

- Как нам сказали, везли их из Бурятии в Казахстан, на мясо, - вспоминает тот день Анна Порошина. - Мы приехали на место вечером. Был пронизывающий ветер, холод. И перед нашими глазами предстала ужасная картина: лошади раненые, испуганные, мучились от боли. Кто-то погиб сразу. Кто-то разбежался по лесу. МЧС-ники разрезали фуру и выпустили тех, кто мог ходить. А тех, кто не мог, мы уже вытаскивали из снега. Много лошадей, пострадавших в той аварии не выжили.

Коня Ди Каприо при падении грузовика придавило, на него упали другие животные.

- Не ожидали, что выкарабкается. Но если лошадь встала, – значит, есть шанс, что будет спасена! – говорит Анна. - Погрузили его в коневозку и отвезли в безопасное место. У него были многочисленные травмы, ушибы, пробита голова. На лбу, грубо говоря, просто не было кожи. Голый череп. Он, наверное, когда попал под эту кучу лошадей, они ему по голове копытами стучали. Мы обрабатывали раны, удаляли гной, кололи антибиотики.

Новичку дали имя Ди Каприо – в честь главного актера, сыгравшего роль в фильме «Выживший». И это имя действительно ему подходит, ведь жеребец трижды избежал смерти. Спустя месяц раны начали затягиваться и супруги Порошины задумались о дальнейшей судьбе коня.

- Он был очень дикий, напуганный. Но не агрессивный. Просто не ориентирован к вниманию человека. Ел снег и сено. Не знал, что такое морковь или овес, вспоминает Анна Порошина. – Попробовали его поразминать и выяснилось, что бегает он хорошо. Он хоть был и тощий, как швабра, но кости верно сложены. Походка правильная. Что с ним еще оставалось делать? Пробовать заезжать! Что мы и сделали.

Ди Каприо планировали сдать на мясо, но по дороге случилось ДТП и судьба животного резко изменилась.

Даст фору породистым сородичам

Так Ди Каприо пополнил ряды кобыл и жеребцов конно-фехтовального клуба. Сейчас их двенадцать. Все они либо участвуют в спортивных турнирах, либо используются в иппотерапии.

Постепенно Ди Каприо окреп, одомашнился. Уже через год жеребец начал выступать в городских и областных турнирах. Владельцы клуба даже затруднятся ответить, сколько медалей и кубков заработал за четыре года их подопечный. Они уверены, что у Ди Каприо хорошее будущее в конкуре. На сегодняшний день, как заявляет Анна, жеребец уверенно преодолевает препятствия высотой в 80 сантиметров. И это только начало, есть куда расти, и дальше!

Также конь и его тренер успешно показывают себя в выездке – высшей форме верховой езды. Здесь он ничуть не хуже, чем его более породистые сородичи. На одном из последних турниров Ди Каприо уступил всего 0,5 балла лошади стоимостью в несколько миллионов рублей.

- Под детьми он может официально выступать с шести лет. Ему сейчас как раз шесть. И он в самом начале карьеры. У него все только впереди!