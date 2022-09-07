Вкладчица «МММ» из Иркутска продала машину, квартиру и участок ради вымышленных выплат за 12 млн рублей

Вкладчица «МММ» из Иркутска продала машину, квартиру и участок ради вымышленных выплат Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области дважды за неделю побит антирекорд по размеру суммы, украденной мошенниками у одной жертвы. Ранее на удочку жуликов попалась пенсионерка из областного центра, которая за три месяца перевела на «безопасный счет» 9,4 миллиона рублей. Запуганная лжебанкирами женщина продала даже квартиру. Однако накануне, 6 сентября, в дежурную часть полиции обратилась другая иркутянка. Она заявила, что отдала аферистам 11 миллионов 700 тысяч рублей. В том числе все накопления, деньги, взятые в кредит, а также заработанные на продаже недвижимости и автомобиля.

«Вам положена выплата»

В конце июня в квартире 55-летней сибирячки раздался звонок. Незнакомец представился сотрудником «МММ». Однако сразу уже обрадовал, мол, вам положена крупная компенсация почти на 1,5 миллиона рублей. Требуется лишь оплатить страховку. Даже несмотря на горький опыт прошлого, женщина ничего не заподозрила и три! месяца выполняла все требования лжеменеджеров. За это время она выставила на продажу свою машину Toyota Rav4, квартиру и земельный участок в пригороде Иркутска. Также жертва обмана легко распрощалась с кровными, которые копила несколько лет. Это 1,6 миллиона рублей. Но стоимость необходимого взноса по разным причинам якобы ползла вверх, и тогда она залезла в долги перед 4 разными банками. Все вырученные деньги иркутянка исправно отправляла на указанные счета и обратилась в правоохранительные органы лишь после того, как преступники перестали выходить на связь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

- В настоящее время по данным фактам назначена проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Установлено, что номера телефонов, с которых мошенники связывались с потерпевшей, зарегистрированы в городе Москве и Московской области.

По данным регионального Главка МВД, с начала года жители Приангарья перевели аферистам около 780 миллионов рублей, что на 200 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ВАЖНО

Полицейские настоятельно просят людей не общаться о деньгах с незнакомыми людьми, кем бы они не представлялись. Телефонные мошенники не дремлют. Преступники постоянно совершенствуют свои схемы обмана, делая их более, и более правдоподобными.

- Не следует оформлять по чьей-то просьбе кредит якобы для получения выплат или «спасения» средств от преступных посягательств, - призывают правоохранители. - Не переводите деньги незнакомцам, кем бы они не представились, не называйте им конфиденциальные данные о своих платежных картах (код с оборотной стороны), паролей из смс-сообщений банка или других организаций, не совершайте по их просьбам действий в онлайн-кабинете банка, с терминалом банкомата, экраном смартфона.

Важно перепроверять любую поступающую информацию. В случае, если вы не можете проверить, кем является звонящий вам человек, сразу кладите трубку и прекращайте разговор.