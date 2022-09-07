Федор Конюхов с группой экстремалов отправился из Иркутска в пустыню Гоби на мотоциклах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Путешествие Федора Конюхова из Иркутска в пустыню Гоби началось! Знаменитый экстремал и его команда отправятся из Иркутска в пустыню Гоби 8 сентября 2022 года. Ждем рекорд. До этого никто никогда не пересекал Гоби на мотоциклах. Сами они правда, называют старт еще и тренировочным - перед очередной попыткой взять Антарктиду. На этот раз на этом виде транспорта. Но обо всем по порядку.

Путешествие Федора Конюхова из Иркутска в пустыню Гоби

-Наша задача пересечь пустыню Гоби вдоль китайской границы, это 1500 -1600 км, - говорит один из организаторов экспедиции Александр Юнанов. - Потребуется очень много бензина, двигатель "прожорливый". Поэтому с нами пойдет машина сопровождения, там будет около 400 литров. Даже с тем запасом, что есть в мотоциклах, все равно мало. Поэтому раз в 4-5 дней будем отправлять его в поисках цивилизации. Да и сами - тоже. Маршрут построен так, чтобы временами "выходить" к людям - все-таки пустыня, жара.

Маршрут экстремалы собрались пройти за две недели. Конечно, если не случится форс-мажор. В том, что поломки и всякие ЧП по дороге вполне вероятны, они даже не сомневаются. Главное - быть к ним готовым. Заодно техника, трехколесные мотоциклы - вездеходы, изготовленные по спецзаказу на одном из подмосковных заводов для покорения полюса, пройдет жесткий стресс-тест.

А все потому, что путешествие Федора Конюхова из Иркутска в пустыню Гоби на мотоциклах - это, конечно, круто. Это рекорд. Но это еще и ... тренировка перед очередным штурмом Антарктиды.

- Ребята сразу замахнулись на полюс. Но очень тяжело там - снег, открытая вода, торосы. Уж я-то знаю, - говорит Федор Конюхов. - И, кстати, очень дорого. Нужно готовиться как следует! Поэтому решили пока отправиться в пески, в Гоби - испытать технику. А уж после этого - в Антарктиду, там от побережья до южного полюса 1350 километров нужно будет пройти на мотоциклах. По этому маршруту я проходил на лыжах. В Гоби тоже был, конечно - в 2009 году на лошадях и верблюдах двигались от Улан-Батора до Калмыкии, но шли по степям, а не по пустыне.

В этот раз временных рамок у экспедиции нет. Но сами экстремалы считают, что путешествие Федора Конюхова и его команды из Иркутска в пустыню Гоби займет пару недель. По расчетам еще одного участника экспедиции, Игоря Головатого, реальная скорость мотоциклов по бездорожью составит 15-20 км \час. Восьмого сентября участники экспедиции вылетают из Иркутска в Улан-Удэ, оттуда на мотоциклах через Кяхту в Улан-Батор. А уже 10-11 сентября запланирован старт в пустыне Гоби.

Почему не удалось на параплане достичь Северного полюса

Пятого августа 2022 года мотопараплан с Федором Конюховым и пилотом Игорем Потапкиным поднялся надо льдом и взял курс на полюс. Но увы, спустя 169 километров пути мотопараплан совершил вынужденную посадку. Почему? Путешественники сразу ничего не объяснили и людям оставалось гадать.

-Этот полет был тщательно подготовлен и продуман до мелочей, - рассказал Федор Конюхов. - Мы до этого на параплане пролетели через всю страну, без посадки - 1300 км. А до Северного полюса от места старта от ледокола по прямой всего 800 километров, а не смогли, потерпели аварию. А все дело в случайности! Сначала мы летели без солнечных очков. А потом поднялись выше тумана и их потребовалось надеть. Я снял шлем, надел очки и снова надел шлем - и без проблем. А Игорь снял шлем и он у него слетел, попал в винт, его разбило. Казалось бы, нелепость! Но лететь дальше было нельзя.