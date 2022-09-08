Погода 8 сентября в Иркутске будет солнечной и теплой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот оно какое бабье лето? Кажется, что небесная канцелярия этой осенью немного перебарщивает с температурными показателями. Но сибиряки и рады еще немного погреться под палящими лучами солнца. Погода 8 сентября в Иркутске – это сюрприз не только горожанам, но и для синоптиков тоже. Они поделились, что этот день может стать самым теплым 8 сентября за 60 лет метеонаблюдений. Воздух в областном центре прогреется до +29 градусов. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

Погода в Иркутске 8 сентября: идем на рекорд

До этого самым теплым день 8 сентября отмечен в 1962 году, тогда уличные термометры показывали до +24. А вот самым холодным стало 8 сентября 1968-го, тогда приморозило до -3.

- Погода в Иркутске 8 сентября будет с переменной облачностью, без осадков, ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с, - говорят метеорологи- Днем ждем температурных показателей до +27…+29 градусов.

Кстати, по данным Яндекса, такие показатели температуры воздуха больше, чем на 10 градусов выше средних климатических значений. Ну что ж, август был холоднее обычного, так сентябрь, по всей видимости, возмещает. Также сегодня днем в городе низкая влажность воздуха – 38% - и нормальное атмосферное давление – 719 миллиметров ртутного столба. Такова погода в Иркутске 8 сентября. А чего ждать по области?

- В регионе также переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, - говорят в Иркутском Гидрометцентре. – Ветер ждем с порывами до 14 м/с, а в западных, северо-западных, Киренском, Усть-Кутском, Катангском, центральных, южных районах и вовсе до 17-22 м/с.

Столбики уличных термометров в Приангарье покажут +27…+32. Однако, если небо закроют облака, похолодает до +18…+23, местами будет прохладно до +11….+16.

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