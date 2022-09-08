В Иркутске банда мошенников похитила у банков свыше десяти миллионов рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Свердловский районный суд города Иркутска вынес приговор в отношении 32-летнего жителя Краснодара, обвиняемого в махинациях с получением кредитных денежных средств под залог чужих квартир. Как установили следователи, этот человек несколько месяцев 2020 года подыскивал съемные квартиры, а также подставных людей, которые с подложными документами выступали в роли собственника помещения для оформления кредита под залог недвижимости. Корреспондент "КП"-Иркутск узнала подробности аферы.

Посуточные квартиры как инструмент обмана

- Наши клиенты выдают себя не за тех, кем они являются на самом деле. Вы можете нам помочь?

С таким заявлением в отдел полиции Иркутска обратились представители одного из российских банков. В отличие от распространенных историй, когда жертвами мошенников становятся клиенты финансовых организаций, этот случай особенно интересен. Ведь здесь пострадал сам банк. И как выяснилось, не один.

Афера начиналась с того, что организаторы подыскивали для себя нужную квартиру, которая сдается посуточно. Они устанавливали личность владельца и данные по его жилплощади. Базу данных, скорее всего, находили в интернете. Мошенникам было важно соблюсти несколько условий: один собственник, квартира не в долях, в ней не прописаны дети и она не находится в залоге у банка.

Следующий этап – найти человека, который бы мог сойти за владельца квартиры - если настоящий хозяин - мужчина, искали подходящего по возрасту мужчину, если женщина - женщину. Мошенники предлагали ему «посветить лицом» за определенную сумму. Если человек соглашался, они фотографировали лже-собственника и изготавливали для него фальшивый паспорт, но уже с настоящими данными хозяина.

Дальнейшие события больше напоминали настоящий спектакль. Аферисты обращались в банк за кредитом и разыгрывали из себя якобы настоящих собственников. Под залог оформляли ту самую недвижимость.

- Не подозревая, что квартиры являются арендованными, представители банков подписывали документы с лжехозяевами и передавали им банковские карты с кредитными деньгами, которые в последующем обналичивались и распределялись между участниками преступной схемы. Общий материальный ущерб составил более 10 миллионов рублей, - рассказали «КП» в ГУ МВД России по Иркутской области.

Ваш платеж просрочен

Настоящие собственники квартиры узнавали о том, что должны кругленькую сумму только тогда, когда получали уведомление о просрочках. Изумленные «должники» обращались в банк и объясняли, что никаких кредитов на себя они не оформляли. Сотрудники финансового учреждения проводили личную проверку, а по ее результатам обращались в полицию с заявлениями. Всего в Иркутске в период с мая по октябрь 2020 года мошенники совершили 11 преступлений по такой схеме в различных крупных банках.

Расследуя это дело, сотрудники полиции сначала вышли на людей, которые выдавали себя за лже-собственников. Это жители Иркутской области и Бурятии. Через них следователям уже удалось установить лидеров банды. Один из них – 34-летний житель Краснодара. На днях суд вынес ему приговор – два года лишения свободы в колонии общего режима.

- В отношении еще 12 человек материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения, по существу, - сообщают в МВД.

А в это время банки решают вопрос с оформленными кредитами. Уже известно, что пострадавшим вернули более 6 миллионов рублей с помощью ареста имущества обвиняемых.