Изменение схемы движения общественного транспорта 10 сентября в Иркутске коснется 28 маршрутов Фото: Иван ВИСЛОВ

В эту субботу в столице Приангарья готовятся с размахом отпраздновать юбилей региона. В центре города на большой сцене выступят не только местные таланты, но и певица МакSим, а также исполнитель Александр Маршал. Завершится торжество яркими залпами фейерверка, который запустят сразу с нескольких точек. В этот день горожане могут не бояться задержаться допоздна, ведь работа автобусов будет продлена до полуночи. Однако в связи с запретом проезда в районе сквера Кирова и площади Графа Сперанского ожидается изменение схемы движения общественного транспорта 10 сентября в Иркутске. Каких маршрутов это коснется, и как найти необходимую остановку? Рассказываем.

Изменение схемы движения общественного транспорта 10 сентября в Иркутске: маршруты

- Движение автобусных маршрутов №№ 3, 16, 20, 23, 38, 49, 67, 80 при следовании в центр после улицы Чкалова будут направлены по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам, - отмечают в пресс-службе администрации областного центра. - Из центра – после улицы Ленина автобусы пойдут по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам.

Важно! Остановки «Сквер имени Кирова», располагающаяся на Чкалова, и «Площадь графа Сперанского» будут исключены.

При следовании из центральной части Иркутска маршруты №№ 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 65, 66 после улицы Чкалова также будут пролегать через Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. После улицы Карла Маркса автобусы поедут по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. В администрации Иркутска обращают внимание пассажиров - остановок «улица Сухэ-Батора» и «Сквер имени Кирова» не будет.

К слову, запрет продажи алкоголя 10 сентября в Иркутске в день юбилея будет действовать в местах проведения массовых мероприятий. В частности, с 9.00 до 23.00 будет запрещена продажа спиртного в районе площади имени Графа Сперанского и сквера имени Кирова, напоминают в администрации города.

Изменение схемы движения общественного транспорта 10 сентября также коснется автобусных маршрутов №№ 7к и 90. При следовании из центра после улицы Ленина их направят по Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам, с исключением остановки «Площадь графа Сперанского».

Сразу после того, как звезды российской эстрады завершит выступление, а солнце скроется за горизонт, в небе прогремят залпы салюта. Его запустят сразу из трех точек: от ледокола «Ангара», в районе острова Юность и у мемориала «Вечный огонь». Лучший вид на красочный фейерверк откроется тем, кто в это время будет находиться в самом центре Иркутска.

Пассажиры автобусов № 74 по пути в сторону сквера Кирова будут добираться через по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршруту. Рейсы №№ 12 и 16к будут курсировать до остановки «Художественный музей». Их путь из центра города будет лежать по улицам Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина.

При следовании в сторону площади Графа Сперанского маршрут № 8 будет пойдет по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Горького, Сухэ-Батора, Желябова и далее по маршруту. В обратном направлении автобус поедет через Канадзавы, Марата, Чкалова.

Автобус № 28 при движении в центр после улицы Чкалова продолжит движение по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Горького, Сухэ-Батора, Желябова и далее по маршруту. В обратном направлении – после улицы Карла Маркса по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту.

Движение автобуса № 56 при следовании в центр после улицы Ленина будет направлено по улицам Горького, Сухэ-Батора, Желябова, Декабрьских событий, Рабочая и далее по маршруту. В центр – после улицы Рабочая по улицам Декабрьских событий, Карла Маркса, Ленина и далее.

Напомним, официальная дата основания Иркутской области – 27 сентября. В этот день на сцене музыкального театра им. Н.М. Загурского пройдет концерт, посвященный 85-му дню рождения региона. Накануне, 25 сентября, в рамках Дней русской духовности и культуры верующие примут участие в праздничное богослужении, крестном ходе и молебне «Во славу Земли Иркутской».

Изменение схемы движения общественного транспорта 10 сентября: остановки

Важно! 10 сентября изменится не только движение автобусов, но и места отправления автобусов. Так, пассажиры, желающие сесть на автобусы под номерами 3, 6, 7к, 8, 23, 28р, 30, 33, 65 должны направиться на правую сторону улицы Сурикова от улицы Ленина в сторону Глазковского моста. Временная остановка для маршрутов №№ 4к, 9, 27, 32 будет располагаться на правой стороне Нижней Набережной от улицы Декабрьских событий в сторону остановки «Фортуна». А автобусы №№ 4, 12, 16к, 83 будут останавливаться на правой стороне улицы Российская от улицы Марата до улицы Ленина.

Изменение схемы движения общественного транспорта 10 сентября продлится до 24:00. Уже на следующий день, 11 сентября, автобусы вернутся на прежные маршруты.