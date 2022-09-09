Выставки Эрмитажа и Русского музея можно посетить в Иркутске

Этой осенью у иркутян есть несколько поводов выбраться из дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осеннее ненастье – не повод сидеть дома. Наоборот, это отличная возможность для того, чтобы отправиться за впечатлениями. Благо, есть куда. Этой осенью у иркутян есть целых два повода посетить художественный музей им. Сукачева. Во-первых, до 26 октября здесь будет проходить выставка «Бубновый валет». 42 картины прибыли к нам прямиком из Русского музея Санкт-Петербурга. Критики называли художников общества «Бубновый валет» по-разному: «сумасшедший дом», «безобразная мешанина», «жалкое юродство». Но это не помешало им стать одним из самых известных объединений русского авангарда. Стоит увидеть своими глазами!

Во-вторых, в стенах «художки» можно познакомиться и с экспонатами Государственного Эрмитажа. До 9 ноября здесь будет представлена выставка «Союз земли и воды». Это коллекция редких произведений декоративно-прикладного искусства, которые были созданы в России и странах Европы в XVI – XXI веках. Некоторые из них даже принадлежали самому Петру Великому!

Удивит и музтеатр в новом сезоне премьерами! 15 и 16 октября артисты покажут оперу «Старший сын» по знаменитой пьесе Александра Вампилова. Зрителям напомнят историю о том, какими должны быть человеческие отношения, и, что родство по крови – не главное в жизни.

Выходят из отпуска и актеры драматического театра им. Охлопкова. 11 и 28 октября пройдет показ комедии «Примадонны». Ее премьера состоялась в июне, поэтому у иркутян, которые не успели насладиться спектаклем в конце прошлого сезона, есть все шансы вернуть упущенную возможность!