Отец пожертвовал свою почку для спасения дочери в Бурятии. Фото: больница им. Семашко.

Хирурги республиканской больницы им. Н.А. Семашко в Бурятии провели очередную трансплантацию почки. Эта трансплантация спасла жизнь тяжелобольной 27-летней девушке. Свой собственный орган ей отдал родной отец. О подробностях операции рассказывают в больнице.

О болезни девушка узнала в совсем юном возрасте, заканчивая учебу в школе. Десять лет назад ей поставили диагноз - нефрит, который быстро прогрессировал и перерос в тяжелую почечную недостаточность. Врачи заговорили о необходимости пересадки почки - для спасения жизни.

- Донор нашелся сразу. На помощь пришли самые близкие люди - мама и папа, рассказывает главный внештатный нефролог министерства здравоохранения Бурятии Вера Бадмаева.

Каждый из них был готов отдать любимице одну из своих почек - только бы жила. Совпадений больше оказалось с отцом. Он немедленно начал обследование.

На операцию приехал специалист научно-медицинского центра им. Шумакова Ильдар Курбангулов. Он наблюдал за работой хирургов, был готов прийти на помощь.

Все прошло без осложнений. Состояние и отца, и дочери стабильное, оба приходят в себя в больнице.