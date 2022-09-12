MAGIC WAY - место, где сбываются детские мечты. Фото: Константин Игнатьев

Сказочные дворцы, волшебный замок и парящий возле него в воздухе дракон… Нет, это не кадры из мультфильма, это иркутский центр семейного отдыха MAGIC WAY! Именно здесь состоялся забег в ползунках «Маленький чемпион» от Комсомольской правды. Малыши были в восторге – чего здесь только нет!

Фото: архив Magic Way

Локации на любой вкус

- Локаций у нас, действительно, очень много, - улыбаются аниматоры MAGIC WAY. - Самые любимые у детей - это двухуровневый веревочный парк, скалодром, «Золотая лихорадка», где можно почувствовать себя настоящим старателем и попробовать «добывать» драгоценности, лазерный лабиринт, при прохождении которого соревнуются на скорость и на ловкость, а также комнатаLEGO, где получится собрать все, что угодно.

Фото: архив Magic Way

А еще шпионская комната, творческая локация «Алиса в стране чудес», зона для самых маленьких гостей с развивающими играми, бассейном, горкой и безопасными аттракционами, мини-рынок и кухня, - всего 12 точек.

Что важно, в каждой зоне работает аниматор, который внимательно смотрит за непоседами, помогает им и развлекает. Так что родителям можно не бояться оставлять малышей в игровом пространстве - за безопасность мастера ручаются.

Фото: архив Magic Way

Праздники и квесты

В центр MAGIC WAY можно приехать без повода, просто в выходной, чтобы весело и незабываемо провести время с ребенком, а можно посетить мероприятия. Здесь регулярно проводят тематические квесты и праздники со сказочными героями, увлекательными задачками и конечно же, подарками. Отдельно платить за квесты не нужно - их стоимость уже включена во входной билет.

Фото: архив Magic Way

- Тариф зависит от возраста ребенка, - рассказывают аниматоры. - Дети до 1 года и их бабушки-дедушки (пенсионеры) проходят бесплатно. Ребятишек в возрасте от 1 года до 3 лет приглашаем на целый день. Тем, кто старше 4 лет, на выбор - безлимит на целый день или двухчасовые игры. Есть также услуга няни -мы присматриваем за крохой и развлекаем, пока родители отлучаются по делам.

Фото: Константин Игнатьев

Центр не случайно называется семейным - здесь есть чем заняться не только детям, но и взрослым. Можно устроить праздник по индивидуальным пожеланиям - отметить День рождения, выпускной детского сада или школы, устроить банкет. Пригласить можно до 30 ребятишек вместе с родителями - места и развлечений хватит всем!

Фото: Константин Игнатьев

- В пакет входят абсолютно все локации, а еще мы обязательно поздравим именинника на сцене, поиграем с ним и вручим подарок, чтобы он в свой день чувствовал себя особенным и счастливым, чтобы праздник действительно запомнился, - говорят в MAGIC WAY. - Ждем вас, приходите и воплощайте в реальность детские мечты!

Фото: Константин Игнатьев

«Безграничный поток счастливых эмоций» - вот девиз детских праздников в этом парке. Весело, ярко, впечатляюще и никак иначе! Помимо игр удобно устроить для непосед вкусный фуршет в тематических комнатах на любой вкус: Гарри Поттер, «Холодное сердце», Замок или Кенди. А для самых маленьких и самых опытных гостей здесь специально приготовят необыкновенные угощения.

Фото: Константин Игнатьев

ВАЖНО

Всегда чисто и уютно

Каждый день в парке проводят уборку, а раз месяц - тотальную химчистку.

Фото: Константин Игнатьев

КОНКРЕТНО Где нас найти

ТРЦ «Новая Дача», 12-й км Байкальского тракта, 12а, 3-й этаж.

Ждем каждый день с 10.00 до 21.00

Телефон: 8-904-151-12-65.

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