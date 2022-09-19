Рынок подержанных автомобилей: эксперты рассказали, что происходит и чего ждать

Руслан Быстров, руководитель отдела продаж компании YesAuto.

Последние полтора-два года у автолюбителей уже, похоже, выработался иммунитет к новостям про автомобильный рынок. Сначала пандемия, потом финансовый и логистический кризисы, затем политические события - в какой-то момент все стало максимально непонятно, непредсказуемо и тревожно. Многочисленные эксперты пытались дать оценку происходящему, но все прогнозы и анализы сводились к общим фразам: «все нехорошо, но скорее всего будет хуже».

Так это или нет, мы попытались разобраться сейчас, когда дым на рынке более-менее рассеялся и стали немного прорисовываться последствия истерии последних месяцев, а также некоторые перспективы на ближайшее будущее. Забегая вперед, скажем: поводов для оптимизма довольно мало, но и трагедии, как предполагали, не случилось.

«У нас доля обменов тоже стала расти. В принципе, это и наша целевая задача: нам хочется делать полный цикл сервиса, чтобы клиент не только нам продал машину, но и тут же у нас купил. Это и для компании выгодно, и для клиентов удобно». Руслан Быстров.

История циклична. Еще каких-то лет 10 - 15 назад рынок новых автомобилей в России находился в зачаточном состоянии, зато сегмент подержанных авто цвел и пах. Машины на любой вкус, цвет и кошелек ввозили откуда угодно - из Европы и США, Казахстана и Беларуси, из Южной Кореи и Японии. Однако с развитием автомобильного производства внутри страны благополучие рынка second-hand стало слабеть.

Во-первых, люди стали познавать прелести владения новыми, на гарантии автомобилями. Во-вторых, государство в попытках поддержать внутреннее производство все больше закручивало пошлинные гайки, отчего рынок second-hand - нет, не умер, а занял свой стабильный процент на рынке без тенденций к росту.

И вот очередной виток: рынок новых авто в состоянии клинической смерти, а на вторичке летом произошел небывалый всплеск активности. Да здравствуют подержанные доступные автомобили, как в старые добрые времена?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились к представителям двух доминирующих на сегодняшний день сфер на рынке подержанных автомобилей - Руслану Быстрову, руководителю отдела продаж компании YesAuto, и Артему Тюменцеву, который занимается поставкой автомобилей с японских аукционов.

«Новые «китайцы» однозначно конкурируют с рынком пробежных автомобилей». Руслан Быстров, YesAuto.

- Рынок - штука цикличная и пластичная, адаптируется к любой обстановке. Что сейчас происходит на рынке? Это откат к каким-то старым показателям, или это какой-то принципиально новый этап?

Руслан Быстров: - Главное, что можно сказать про ситуацию на рынке подержанных автомобилей, - катастрофы не случилось, как все боялись. В целом сейчас в России достаточно много авто, плюс на 20% увеличился объем поставок автомобилей из Японии, хорошо наладили параллельный импорт Корея, Эмираты (а LandRover ввозят даже через Монголию. - Прим. Е.К.). Поэтому проблема дефицита автомобилей, которая остро стояла предыдущие пару лет, на сегодняшний день сменилась другой проблемой - острым дефицитом спроса.

Если говорить про какие-то откаты к предыдущим показателям, то могу сказать, что в бюджете до миллиона рублей, если судить по нашей компании, цены вернулись в довоенное время, а по некоторым позициям даже стали ниже. Особенно это заметно по правому рулю: за счет того что есть свежие поступления из Японии, люди обновляют машины, и в большой массе это вылилось на вторичный рынок. Чтобы продать условный «Филдер» 2010 - 2011 года с пробегом по России, надо сильно постараться. Машина должна быть лучше всех, при этом должна стоить выгодно. Только тогда сможешь конкурировать со вновь ввезенными свежими машинами. Это касается и нас, и физических лиц.

«У нас есть сервисная книга, где мы распечатываем выполненные работы. Можно посмотреть, какие запчасти использовались, сколько они стоили, какова общая сумма ремонта». Руслан Быстров, YesAuto.

- Какие настроения сейчас на вторичном рынке у покупателей и продавцов: паника, ажиотаж, воодушевление, уныние, апатия?

Артем Тюменцев: - Сначала, когда рубль рухнул, была паника. Затем, на время неопределенности, было затишье. После этого, когда рубль начал укрепляться, а иена падать, возник ажиотаж. Сейчас ситуацию можно назвать спокойной. Потихоньку торгуют, но уже без фанатизма. Курс подрос, цены в Японии задрали, поэтому купить что-то стоящее пока сложно.

«Машина должна быть лучше всех, при этом и стоить выгодно. Только тогда сможешь конкурировать со вновь ввезенными свежими машинами. Это касается и нас, и физических лиц». Руслан Быстров, YesAuto.

- Есть такое ощущение и наблюдение, что сейчас продаются машины сугубо в сегменте до 1 миллиона рублей. Все, что выше, - только натуральный обмен. Сдать в трейд-ин, немного добавить. Тот, кто принял в трейд-ин, принимает другое авто с доплатой и так далее. То есть заполную стоимость на вторичке за деньги машины дороже миллиона никто не берет. Это так?

Р.Б.: - В целом соглашусь. Это как раз связано с дефицитом спроса. Трудно продать свою машину, особенно если задача поменять практическая, а не прихоть. Скажем, мне по работе или иным нуждам нужен пикап, причем сейчас, и вариантов у меня нет. То есть в данном случае смена автомобиля не с целью получить какую-то выгоду. Поэтому какой выход? Меняться. Поэтому сейчас это и правда очень частая история. У нас тоже доля обменов стала расти. В принципе, это и наша целевая задача: нам хочется делать полный цикл сервиса, чтобы клиент не только продал нам машину, но и тут же у нас купил. Это и компании выгодно, и клиентам удобно. Многие люди стали ценить свое время и сервис, поэтому активно работаем в этом направлении.

- Что с ценами на правый руль, который уже был в РФ до всех событий: цены подросли, остались на прежнем уровне или подешевели?

А.Т.: - Машины, которые уже завезли, подешевели, просадка, по сравнению с довоенными ценами, примерно 10%, не более.

- А на аукционные авто? Говорят, что в Японии подскочили цены на волне повышенного спроса...

А.Т.: - Да, цены сильно подскочили, японцам это нравится, они не горят желанием продавать машины дешево, поэтому на аукционах много авто со статусом notsold.

- Справляются ли порты Владивостока с возросшей нагрузкой? Сроки поставки увеличились?

А.Т.: - Сначала, когда резко возросли спрос и продажи на аукционах, суда не справлялись, к тому же часть логистических цепочек перекраивалась на ходу. Теперь не справляется порт. Склад временного хранения во Владивостоке забит под завязку, поэтому до России пока, например, не могут добраться автомобили из Южной Кореи. И из Японии тоже. Сроки поставки единовременно увеличились до 2,5 - 3 месяцев. Сейчас ситуация немного улучшается и машины придется ждать около двух месяцев.

- Что сегодня происходит в сегменте 2 - 2,5 миллиона рублей, в классе, где ранее балом правили «Селтосы», «Кодиаки», «Тигуаны» и «Рав4»? Конкурируют ли новые «китайцы» с популярными ранее моделями, которые сейчас немного б/у?

Р.Б.: - Однозначно, 100% конкурируют. В первую очередь, у покупателей два основных мотива. Первый - это гарантийные обязательства и уверенность в том, что будут запасные части и аксессуары, второй - очень выгодные предложения по процентным ставкам, которые дают банки. Иногда это даже не кредит, а рассрочка, иногда кредит с низкой процентной ставкой. Поэтому они точно конкурируют. Тем более что для вторички таких выгодных предложений банки не делают.

- В отношении подержанных автомобилей, если брать в расчет цивилизованный сервис с шоу-румами, клиентской зоной и своим сервисом, - практикуется ли у вас установка допоборудования или его снятие, как на рынках, чтобы как-то дополнительно заработать?

Р.Б.: - У нас нет. Как приняли, так и продаем. За исключением тех случаев, когда нужно произвести какие-то технические обслуживания. Покупка автомобиля, диагностика, на основе диагностики план ремонта, если требуется. Клиенту все это предоставляется - у нас есть сервисная книга, где мы распечатываем выполненные работы: можно посмотреть, какие запчасти использовались, сколько стоили, какова общая сумма ремонта. Всегда делаем глубокую химчистку и полировку каждого автомобиля. Что касается допов, то город у нас маленький, стоит только раз как-то схитрить, и доверие, я считаю, будет потеряно. Завтра люди к тебе уже не пойдут.

- Понятно, что прогнозы - дело неблагодарное, а сейчас тем более, но все-таки, что будет дальше, на ваш взгляд? Скажем, до конца года: подорожание, удешевление, или все застынет на полгода-год?

Р.Б.: - Мои прогнозы - рынок оживает, это чувствуется. Как раз за счет более доступных денег: ключевая ставка снижается, банки выкатывают выгодные предложения, запускаются программы господдержки. Я надеюсь, что деньги будут еще дешевле,и люди станут охотно покупать и обновлять автомобили на выгодных условиях. Уверен, что цены потихоньку начнут расти вслед за повышением спроса. Особенно это будет касаться ликвидных позиций: 3 - 5-летних полноприводных кроссоверов, которые в нашем регионе всегда востребованы.

А.Т.: - В любом случае будет дорожать, независимо от того, станет рубль слабеть или укрепляться. Сейчас в Японии все подорожало, курс иены поднялся и скоро настанет время нежелательных покупок. Все будет очень дорого, придется буквально вылавливать более или менее подходящие варианты. И можно забыть про то, чтобы в день забирать по несколько выгодных лотов.

- Планируете дополнить ассортимент услуг поставками автомобилей с японских аукционов?

Р.Б.: - Пока нет.

- Но ведь там по сути нет ничего сложного. Достаточно один раз пройти по всей схеме, чтобы понимать, кому, куда и сколько платить. Плюс логистика.

Р.Б.: - В целом у нас есть определенный опыт в этой сфере. Мы два года назад уже заключали договор с аукционной компанией и прошли весь цикл, посмотрели, как совершать сделки. Но тут надо признать, что если машина хорошая, она и стоить будет хорошо. А у нашего народа требования к машине обычно другие.

Так, например, мы смотрели высокий балл на аукционе, небольшой пробег, интересные цвета и богатые комплектации. И если уж делать такую сложную работу, тратить столько времени, то чтобы получить что-то действительно интересное, а не тривиальное, чтобы привезти что-то востребованное. Мы через это проходили. Не так давно я разговаривал с коллегами из Владивостока - хотели сотрудничать по этому вопросу. Они прямым текстом сказали, что большинство автомобилей, которые они привозят, - это большие пробеги, оценки 3 - 3,5 балла или R-RA, и с нашими требованиями мы будем неконкурентоспособны по цене.

И потом, трудно оперировать какими-то аргументами, когда клиент не видит автомобиль. Другое дело, когда человек приходит в салон, - тут у нас много аргументов: показываем товар лицом, живой автомобиль есть живой автомобиль.

Когда люди находятся на этапе мониторного выбора, как обычно они фильтруют информацию? Правильно, смотрят, где что подешевле. Но скупой платит дважды. В Японии тоже люди: как бывший владелец обслуживал машину, где - у нас нет такой информации. Хотя, конечно, есть аукционы с репутацией, это факт. Мы, когда этой темой занимались, смотрели внимательно, что, например, рядом с Фукусимой надо покупать осторожно - радиация, подтопления и прочие нюансы. В целом от идеи аукционных автомобилей в условиях цивильного сервиса мы не отказываемся, какие-то действительно интересные позиции можно и привезти. Был бы спрос.

- Сейчас машины с какими оценками в основном предпочитают покупать на аукционах - по классике 3,5 - 4 балла, или есть коррекции в ту или иную сторону в плане предпочтений?

А.Т.: - Я, когда ловил на аукционах дешевые машины, смотрел в принципе любые варианты, но чаще всего очень дешево продавались машины с оценкой 3,5 - 4 балла. Потому что во время ажиотажа и в период низких цен все сметали машины с оценкой 4,5 - 5 баллов, которые стоили дешево относительно цен Владивостока. А все, что было с оценкой ниже 4,5, стоило ну вот совсем дешево. Сейчас клиенты в основном просят машины с оценкой 4 - 4,5, иногда R, чтобы как минимум не ремонтировать, потому что 3,5-балльные, как правило, помятые и имеют различные повреждения по кузову.

- В каком ценовом диапазоне продаются автомобили в так называемых трейд-ин компаниях?

Р.Б.: - Средний чек у нас 1 миллион 350 тысяч рублей.

- Что в этом сегменте покупатели предпочитают больше - правый руль или левый? Сейчас опять повысился спрос на машины из Японии: свежие модели, которые зачастую не встречаются в России, диковинные модификации, разные классы, или все-таки берут бестселлеры - «Поло», «Рио» и «Солярисы»?

Р.Б.: - У нас однозначно популярнее левый руль, но это преимущественно кроссоверы. Если говорить про сегмент B-класса, седаны и хетчбэки, то тут правый руль сильно конкурирует, и люди на него засматриваются. На нашей практике, конкретно «Солярис», «Рио» и «Поло» людям приелись, к тому же ассоциации с каршерингом и такси тоже делают свое дело. А вот если говорить о нашем среднем бюджете покупки (1,350 млн) и о кроссоверах, то однозначно левый руль. Тут и предложений больше, и правого руля в этом классе не так много, и недешевый он. Свежие «Форестеры» и ЦР-В стоят под два миллиона. Это хорошие машины, качественные, не вижу никакой проблемы в правом руле. И если есть интересный вариант, который устраивает по цене и потребительским свойствам, то однозначно имеет смысл его рассматривать. Качественные надежные, неудобства могут быть разве что на трассе. Важно, для каких целей машина берется.

А.Т.: - В основном покупки на аукционах происходят в диапазоне 1 - 2 миллионов рублей. И кто настроен на японский рынок, «китайцев» или «европейцев» покупать не станут. По крайней мере в Приморье пока так.

- Вот захотел сейчас человек продать машину, что ему делать - ждать, ронять цену?

Р.Б.: - Многое, конечно, зависит от автомобиля. Если задача заработать или продать максимально выгодно и дорого, то имеет смысл ждать, потому что сейчас спроса нет.

А.Т.: - Зависит от целей. Например, хотят просто поменять машину, то если продать сейчас, а цены при этом продолжат расти, - велик риск ничего интересного не найти. Как раз перед скачком доллара в конце зимы многие продавали авто в надежде спокойно выбрать нужный автомобиль. А потом, когда автомобили начали дорожать в прогрессии, многие просто не смогли купить ничего толкового, приходилось брать откровенный хлам с «Зеленки». Сейчас можно попасть аналогичным образом. Ничего нельзя предсказать.

- В феврале-марте возник резкий скачок цен, и часть машин, в том числе в трейд-ин, приняли, скажем так, выше текущего рынка. Сейчас как поступают - продают в минус, ждут удобного момента?

Р.Б.: - Про всех сказать не могу, но про себя скажу: признали свои ошибки и просчеты, хотя в такой ситуации сложно было угадать, как все пойдет дальше, и продаю. Где-то в ноль, где-то в минус, где-то стараемся продать на приемлемом для нас уровне, но при этом предложить клиенту выгодный обмен. В целом стратегия такая: то, что купили дорого, продаем со снижением стоимости. И в июле ряд автомобилей был продан в минус, и в августе тоже.

- Те, кто сейчас продает автомобиль, ждут повышения цен, пошлин, валютных колебаний - чего угодно, но чтобы продать дороже, чем купили «на хаях»?

Р.Б.: - Это правда. Люди в панике покупали автомобили в феврале и марте в надежде сохранить деньги. Я как бизнесмен через себя переступил и осознанно иду на временные потери, продаю в ноль или в минус некоторые автомобили, чтобы обернуть их в живые деньги. У меня на площадке более 350 автомобилей, поэтому в общей массе потеря будет не так ощутима, а у обычного физлица автомобиль один - само собой, ему не хочется терять деньги, ведь большинству они достаются непросто.

А.Т.: - Тут у каждого своя стратегия. Я половину таких машин продал, половина ждет роста цен. У меня сейчас стоит с десяток NissanLeaf, купленных дорого. В Японии они сейчас сильно взлетели в цене, следовательно, через пару-тройку месяцев в России на них цена тоже скорректируется в сторону повышения, поэтому надо немного подождать, если есть такая возможность. Опять же настроения у всех, наверное разные. Я жду повышения, потому что, например, ToyotaAqua за 700 тысяч рублей или NissanNote - таких цен уже нет, они в закупе 800 тысяч…

Словом, в очередной раз мы убеждаемся в том, что рынок может адаптироваться под любые условия - как благоприятные, так и острокризисные. Полного уничтожения рынка не случилось, хотя он и пребывает в глубоком нокдауне. Другое дело, что как бы ни было тяжело предпринимателям, задействованным в сфере продажи автомобилей, в конечном счете платить за все последствия трудных времен придется все-таки конечным потребителям, к чему последним приходится постоянно привыкать.

Порт г. Владивосток.

Давайте подытожим, с чем скорее всего придется столкнуться покупателям подержанных машин в обозримом будущем:

1. Цены на праворульные автомобили вырастут. Этим уже никого не удивишь. То, что несколько месяцев назад казалось запредельно дорогим, окажется, как говорится, «в рынке», по верхней ценовой планке. Причин несколько: укрепление иены и повышение цен непосредственно в Японии (оказывается, японцы в такой ситуации тоже хотят зарабатывать больше). Поэтому тот, кто этим летом не успел купить праворукого «японца» по дисконту, таких цен уже не увидит.

2. Цены на автомобили с левым рулем должны вырасти меньше либо остаться на нынешнем уровне.

Во-первых, рано или поздно заработают программы господдержки и льготное кредитование. Субсидируемые кредиты (например, на первый автомобиль в семье) оттянут часть покупателей с рынка б/у, что снизит и без того невысокий спрос.

Во-вторых, льготное кредитование на новые автомобили должно подстегнуть спрос на новые автомобили, соответственно, имеющиеся сейчас на руках машины начнут продавать или сдавать в трейд-ин.

В-третьих, разрабатывают законопроект о нулевой ввозной пошлине для отдельных категорий граждан (пенсионеры и ветераны военных действий). С учетом того, как легко такие категории можно «создать», могут появиться схемы, аналогичные тем, которые использовали в России в середине 1990-х. Но пока это только проект, в котором скорее всего будут соответствующие ограничения. Зависит от того, кто будет лоббировать такой проект и будет ли заложен в него интерес нужных людей.

3. Точно будут дорожать кроссоверы с левым рулем - не только японские, европейские и корейские, но и китайские. На них спрос стабильный. А вот в сегменте седанов, хетчбэков и универсалов В и С классов кровь леворульным машинам могут сворачивать свежие «японки» с аукционов: выбор больше, комплектации богаче, цены сопоставимы либо ниже.

4. В сегменте свыше 2 миллионов рублей бой новым иномаркам (хотя если посмотреть цены на топ-версии «Лада Веста» и «УАЗ Патриот», то не только иномаркам) дадут ввезенные по параллельному импорту машины из Беларуси, Казахстана, Монголии, Южной Кореи и Эмиратов. На некоторые модели, которые продаются у дилеров, разница с «серыми» машинами может составлять до 1 миллиона рублей даже с учетом доставки. Кроме того, люди просвещенные уже прорабатывают варианты ввоза европейских трехлеток из тех стран Евросоюза, с которыми таможенные отношения еще не прервались.

5. Может образоваться сегмент (немногочисленный, но стабильный) подержанных или почти новых электромобилей из Китая. Особенно если получится наладить логистику на маршруте из Китая в Россию через Казахстан и Беларусь.