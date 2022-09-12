Алексей Цыденов победил на выборах главы Бурятии с 86,24% голосов.

Алексей Цыденов победил на выборах главы Бурятии по итогам голосования 11 сентября 2022 года. Предварительные итоги выборов на пост главы Бурятии назвал председатель Избирательной комиссии республики Александр Акчурин в понедельник 12 сентября. Впрочем, это тот случай, когда в результатах не сомневался никто - нынешний глава пользуется ощутимой поддержкой населения.

Глава Бурятии Алексей Цыденов

После закрытия избирательных участков в 20.00 11 сентября Алексей Цыденов выложил в своих соцсетях пост, в котором поблагодарил избирателей за поддержку.

-Я хочу сказать вам спасибо! Поблагодарить за вашу поддержку, за вашу помощь. Отдельные слова благодарности хотел бы сказать тем людям, которые впрямую выступили в мою поддержку... А также хотел бы отметить тех, кто пришел на участки в праздничном настроении, в национальных костюмах.

На выборах в Бурятии 11 сентября 2022 года. Фото: избирком республики.

Таких, кстати, было много. В национальных костюмах на выборы главы Бурятии 11 сентября 2022 года пришли представители не только бурятского населения, но и, например, корейской общины. В республике сейчас отмечается национальный подъем.

К участкам, несмотря на то, что результат голосования на выборах главы Бурятии 11 сентября нетрудно было предвосхитить, пришло довольно много людей - 39,47% всего взрослого населения республики.

Итоги выборов на главы Бурятии 11 сентября 2022 года

- Выборы признаны легитимными и состоявшимися. Цифры пока еще предварительные, поскольку идет подсчет голосов на двух участках, - отметил Александр Акчурин.

Но, собственно говоря, они уже ничего не изменят. По итогам обработки 99,76% бюллетеней среди кандидатов на пост главы Бурятии на выборах 11 сентября ожидаемо лидирует Алексей Цыденов – за него отдали голоса 86,24% или 235, 2 тысяч жителей.

А каковы итоги выборов для остальных кандидатов? Представляющий КПРФ Виктор Малышенко получил 7,12% голосов, его поддержали 19, 4 тысяч человек. В тройке лидеров и Сергей Дорош, у него 2,66% или 7, 2 тысячи голосов. Семен Матхеев набрал 2,35% и 6, 4 тысячи "за".

Таковы итоги выборов на пост главы Бурятии 11 сентября 2022 года.