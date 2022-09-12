Землетрясение силой в три балла произошло в Иркутске 12 сентября.

Землетрясение в Иркутске 12 сентября силой в три балла зафиксировали сейсмологи Байкальского филиала Геофизической службы РАН. На карте, которую выложили ученые,

нанесен и эпицентр земных толчков.

Землетрясение в Иркутске 12 сентября

- Зарегистрировано землетрясение с координатами - 51.70 с.ш. и 102.10 в.д., - уточняют в Байкальском филиале Геофизической службы РАН. - Энергетический класс: 12.0. Дата и время -14:56:53 иркутскуго времени ( или 09.56 московского времени).

В Иркутске земные толчки ощущались на уровне три балла. Это относительно немного и достаточно привычно для жителей юга Иркутской области и Бурятии. Территория находится в сейсмически-активной зоне и землетрясения, в том числе ощутимые, происходят здесь достаточно регулярно. Для местных жителей три балла - это не повод для серьезного беспокойства. Ощущается, как дребезжит посуда, и то - на этажах, начиная со второго.

По уточненным данным, эпицентр сейсмособытия магнитудой 4,4,находился в 4 км северо-западнее н.п. Кырен Тункинского района. Небольшие толчки ощущались в 5 населенных пунктах Бурятии.