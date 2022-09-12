Предварительные итоги выборов в Иркутской области 11 сентября подвели в избиркоме. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В единый день голосования в Иркутской области прошли 513 муниципальных кампаний. В частности, были избраны мэры семи городов и районов, главы 216 поселений. Подводим, пока предварительные, итоги выборов в Иркутской области 11 сентября 2022 года. Их озвучил председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев. Об этом сообщает пресс-служба Облизбиркома.

Итоги выборов в Иркутской области 11 сентября 2022 года

- Действующие мэры переизбраны в Жигаловском районе (Игорь Федоровский, 79,51%), в Бодайбо и районе (Евгений Юмашев, 56,29%), в Усолье-Сибирском (Максим Торопкин, 87,03%), в Слюдянском районе (Алексей Шульц, 47,45%), - об этом сообщает председатель избиркома Иркутской области Илья Дмитриев. Он рассказал о предварительных итогах выборов в Иркутской области 11 сентября. - На пост мэра Усольского района переизбран Виталий Матюха, его поддержали 64,83% пришедших на выборы жителей. А мэром Катангского района стал Сергей Чонский, который и до этого занимал пост, с 41,77% голосов избирателей.

Что еще стало фактом в результате голосования? В серьезной борьбе победил значимого оппонента и стал мэром Тулунского района избран Александр Тюков. За него отдали голоса 48,6% земляков. Руководить городом алюминщиков Шелеховом будет Алексей Тенигин (60,52%), Нижнеудинском - Юрий Маскаев (26,62%), Железногорском-Илимском – Павел Березовский (66,3%). У руля Слюдянки снова станет Владимир Сендзяк (49,74%), а Байкальска - Василий Темгеневский (48,69%).

Если сравнить активность избирателей, то тут вне конкуренции оказались Катангский (51,24%) и Тулунский районы (44,22%). Вообще же люди охотно шли на выборы, сразу несколько территорий Приангарья уверенно преодолели барьер в 30% по явке избирателей - и это несмотря на, вполне возможно, последние теплые выходные дни сентября. Потому что они понимали - решается курс, которым в дальнейшем пойдет город или район. Все аналитики отмечали, да это и было очевидно, что больше всего жителей на участках оказалось именно там, где голосовали за глав.

Также прошли выборы в думы городов и районов. В 14 из них депутатов будет определять жеребьевка, так как все они набрали по одинаковому числу голосов. А в селе Мухино жребий будет определять, кто попадет в думу не из двух, а сразу из трех претендентов. И такое случается.

Таковы итоги выборов в Иркутской области 11 сентября 2022 года. Конечно, они еще будут скорректированы, но крайне незначительно.