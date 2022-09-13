Этот кубок создали во Франции в 16 веке. Фото: скриншот с видео Эрмитажа.

Выставка из фондов Государственного Эрмитажа «Союз земли и воды» продолжается в Иркутском областном художественном музее имени В.П. Сукачева. Более 30 редких произведений XVI–XXI веков выставляются в Иркутске впервые. Для региона это большое событие, и многие заходят увидеть уникальные работы ювелиров прошлого и настоящего - раковины в их обработке принимают формы табакерок, кубков, улиток, золотых солонок и чаш, становятся предметом большого искусства. Выставка Эрмитажа в Иркутске - событие для региона.

Выставка Эрмитажа в Иркутске

Музей - это не сундук с вещами

- Музей - это не сундук с вещами. Вещи начинают говорить с людьми, когда их учат этому. Мы привозим в Иркутск замечательную выставку - это произведения прикладного ювелирного искусства, по священные раковине, - высказался по поводу этой экспозиции директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Раковина важна для понимания искусства, из нее родились два важнейших стиля - барокко и рококо.

В этом году Иркутская область отмечает 85-летие. Не будет преувеличением сказать, что выставка «Союз земли и воды» – одно из значимых юбилейных событий в регионе, подарок его жителям.

Коллекция «Союз земли и воды» из Эрмитажа в Иркутске

Самое раннее произведение на выставке – французский Кубок XVI века, а самые современные экспонаты – улитки, созданы уже в наше время в России. Здесь и столовая утварь, и работы талантливых камнерезов. Это не только безусловно красиво ( надо видеть!), но это еще и предметы не только ювелирной, но и исторической ценности, которыми пользовались знатные семейства всей Европы. Резьба на раковинах и кубках отсылает зрителей к античности. На многих работах мы видим богов древней Греции: Посейдона, Афродиту...

Выставка будет работать до 9 ноября. Посетить ее можно, в том числе, по «Пушкинской карте». Прежде, чем идти в музей, специалисты советуют познакомиться с историей создания раковин. Тогда зритель получит не только эстетическое наслаждение, но и новые знания. Этикетка каждого экспоната снабжена ссылкой на номер каталога и потому зритель сможет прочесть необходимую ему емкую информацию. А можно посмотреть вот эту видеоэкскурсию.

Для каждой раковины - по витрине

В гостях на радио "Комсомольская правда" в Иркутске (91, 5 fm) побывали директор иркутского областного Художественного музея им. Сукачева Наталья Сысоева и гости из Санкт-Петербурга - заместитель заведующей отделом западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа Светлана Кокарева и сотрудник музея Тамилла Мордвинова. Они рассказали о том, как ценные и хрупкие предметы искусства везли в Иркутск и как их охраняют сейчас.

- К экспонатам такой ценности подход особый, - рассказали гости. - Их состояние было проверено еще в Эрмитаже, упакованы они были сотрудниками специальной компании, которая занимается доставкой ценностей, везли под охраной. И в Иркутске "распаковка" чаш и кубков шла в присутствии и сотрудников иркутского музея, и специалистов Эрмитажа. Когда выставка будет уезжать, произойдет та же самая процедура. Иначе с ценностями нельзя. Ну и, конечно, все эти предметы застрахованы.

Этот экспонат сделан в Германии в 17 веке. Фото: скриншот с видео Эрмитажа.

Практически для каждого кубка или раковины нашлась отдельная витрина -куб. А картины в залах музея пришлось даже временно "подвинуть".

- Мы понимали, что предметы по красоте своей безумные - это морские раковины, которые еще оформлены и дополнены художниками - ювелирами, - рассказывает директор Иркутского областного художественного музея Наталья Сысоева. - Сами раковины некрупные, но настолько изысканно и красиво отделаны, что они не могут стоять как в магазине на полке, каждый надо подать как отдельную историю. Именно поэтому мы решили частично снять экспозицию в зале Западной Европы. и установить подходящие для этого витрины, в которых у нас в каждой по одному экспонату. Все они снабжены качественной подсветкой.

Посетителям, которые приходят в залы музея, есть что увидеть - и табакерки, и солонки, и кубки, и подставочки для икры ( да, изначально эти предметы выполняли свои функции и стояли на столах в графских и княжеских дворцах во время особо торжественных приемов). К каждой витрине можно вполне свободно подойти. Но прикоснуться к экспонатам, конечно, нельзя. Как, впрочем, и к самим кубам-витринам.

- Безусловно, предприняты особые усилия по охране - установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, каждая витрина - под отдельной сигнализацией, - уточняют музейщики. - Плюс, конечно, круглосуточная военизированная охрана.

Выставка из Эрмитажа в Иркутске - большое событие не только для города, и не только для Приангарья. Чтобы побывать на ней, приезжают туристы из Красноярска, Улан-Удэ и Читы. Мастера реставрации торопятся на мастер-классы от специалистов высочайшего уровня, а обычные туристы хотят прикоснуться к прекрасному.