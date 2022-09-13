Синоптики Иркутска огорчили прогнозом на ближайшую неделю. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Переменная облачность, утром и днем небольшой дождь, ветер северо-западный, северо-восточный 3-8 м/с, температура ночью +5...+7, днем +11..+13. Это прогноз погоды на 14 сентября от иркутского гидрометцентра. Брр, зябко! Еще в понедельник и вторник, 12-13 сентября, днем можно было свободно пройтись по улице одетым вполне по-летнему....

- Ну что же, осень, - говорит ведущий синоптик иркутского гидрометцентра Надежда Астафьева. - На этой неделе теплых денечков точно ждать не приходится. Ждем небольшой дождь, и вообще, облака будут уплотняться. Пасмурно. Правда, 15 сентября ожидается немного более высокая температура, около +15. Но ненадолго. В конце недели - опять прохлада и те же +10...+12 днем. Ночью +3...+5. Осадки тоже вполне вероятны.

Нам с вами, конечно, хочется лета. Но его похоже, придется ждать уже в следующем году. А сейчас, с перемещением циклона, радоваться тем дням, когда солнце светит. Впрочем, через неделю, к понедельнику 19 сентября, температура воздуха может повыситься до +16. Уже в воскресенье начнет повышаться. Радуемся! На севере региона слово "осадки" уже уверенно обозначает снег. А в Иркутске еще теплынь.