Команда АНХК победила в Летних спортивных играх "Роснефти"

Ангарские нефтехимики подтвердили статус чемпионов главных корпоративных соревнований Роснефти. Фото: Денис ФИРСОВ

В повседневной трудовой жизни эти люди каждый на своем ответственном посту - вместе обеспечивают новые достижения одной из ключевых производственных отраслей страны. По-новому чувство плеча раскрывается, когда нефтяники меняют амплуа. Вчера они добывали и перерабатывали черное золото, а сегодня бьют рекорды, вырывают важнейшие секунды, метры и матчи, чтобы их команда могла претендовать на верхние строчки турнирной таблицы главных корпоративных соревнований «Роснефти».

Ангарск давно закрепил за собой звание одного из центральных очагов крупнейшего праздника спорта. В этом году корпоративный турнир объединил свыше 300 сильнейших спортсменов из восьми предприятий «Роснефти». 11 видов спорта, от шахмат и настольного тенниса до волейбола и толкания ядра, - этот вызов традиционно приняли сборные из Иркутска, Ангарска, Красноярска и Ачинска. Кроме того, впервые состязаться на Ангарской земле с горящими глазами приехала команда «Тюменнефтегаз».

Отстаивающая спортивное имя АНХК команда «Ангара» - неоспоримый фаворит соревнований. За все время в родных стенах сборная ангарских нефтехимиков всего раз становилась второй, в остальных случаях триумфально побеждала. Более того, ангарские спортсмены неоднократно завоевывали звание лучшей команды на финальных соревнованиях среди всех предприятий «Роснефти».

- Мы ставим перед собой цель только побеждать и идем к ней своим путем, - раскрывает секрет успеха «Ангары» начальник отдела физической культуры и спорта профсоюзной организации АО «АНХК» Константин Березин. - Мы не ищем звездочек в отдельных дисциплинах. В составе нашей команды 40 человек, и каждый - звезда. Крепкий костяк без слабых мест позволяет нам занимать ведущие позиции во всех видах спорта.

В первые дни соревнований ангарские нефтехимики успели порадовать победами сразу в нескольких дисциплинах. Ольга Сергеева и Дмитрий Оболенских не оставили шанса соперникам в шахматных поединках. Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АНХК Александр Кармадонов оказался самым метким среди восьми представителей руководящего состава предприятий «Роснефти», принимавших участие в бильярде. В силовом двоеборье, состоящем из соревнований по поднятию гири и толкании ядра, не было равных Льву Гришунину и Виктору Чеснокову.

В настольном теннисе у ангарчан серебро - первую строчку здесь забрали мастеровитые игроки «Верхнечонскнефтегаза». Очное соперничество двух сильнейших сборных турнира продолжилось на беговых дорожках. В мужской и женской эстафетах ангарчане и иркутяне зеркально заняли два первых и два вторых места, а в беге на 500 метров под скандирование группы поддержки: «Таня, жми!» представительница «Ангары» Татьяна Демешко в стремительном спурте первой пересекла финишный створ.

- На корпоративных соревнованиях соперницы всегда сильны, но мне удалось выложиться на заключительном отрезке дистанции. Довольна тем, как пробежала, - делится первыми впечатлениями после финиша ангарчанка. - В АНХК я работаю оператором товарного производства, а легкая атлетика - мое хобби на протяжении уже 25 лет. Меня можно назвать фанаткой физической активности - тренируюсь 5 - 6 раз в неделю. Предприятие создает условия для круглогодичных занятий спортом.

Сумеет ли все-таки ВЧНГ догнать АНХК в общем зачете? Эта интрига, витавшая с момента старта летних игр, до предела закрутилась в последний день соревнований, когда состоялись решающие матчи в игровых видах спорта. Как и год назад, на баскетбольной площадке ВЧНГ удалось сломить натиск принципиального соперника - «Ангары».

Аналогично сложилась и финальная игра по мини-футболу. В волейболе ангарские нефтехимики заняли третье место. Зато в перетягивании каната «Ангара» - мастодонт. Мощь и несгибаемый характер парней с АНХК не оставила и шанса на победу. Твердо упершись ногами в асфальт и намертво ухватив джутовый канат, сборная «Ангары» методично, раунд за раундом заставляла капитулировать новых соперников. В финале была повержена команда ВЧНГ. В результате всех видов состязаний команда Ангарской нефтехимической компании стала безоговорочным победителем XVII летних спортивных игр «Роснефти».

Текст: Максим ГОРБАЧЕВ