Иркутяне не боятся потерять стабильную работу, выбирая фриланс. Чем они рискуют на подработке. Фото: Алиса ТИТКО

«У вас заказ? Сейчас прикину занятость! Т-а-а-к. До 13.00 есть работа, а следующая – с 15.00. Вот, кажется, окошко есть в 17.00! А, нет, тут еще доехать надо. Давайте я вас возьму после 11 вечера. Вы задачу присылайте, я посижу, сделаю, завтра привезу готовое». Так выглядит день фрилансера. Уйма дел, сплошная занятость, мало отдыха и много денег. А что вы хотели? Мечта о свободе и хорошем доходе вот так и выглядит. В любом случае приходишь к выводу, что надо много трудиться. Как бы там ни было, за год спрос на услуги фрилансеров вырос на 24%. Это данные Авито. Другие площадки, где ищут работу и подработку в Иркутске в 2022 году, дают даже больший результат.

Подработка в Иркутске 2022

Найму дизайнера, юриста, финансиста

- Российские компании и частные заказчики стали чаще брать специалистов на аутсорс (выполнение задач по договору), - приводят данные аналитики. – Как правило, людей нанимают на определенные проекты.

Так, например, в Иркутске спрос на услуги дизайнеров увеличился на 92%. Они чаще всего выполняют заказы, сидя дома. Или отдыхая на Байкале. Или вообще на Черном море. Где конкретно находится человек, задача которого – разработать логотип, прислать его и согласовать, никого не волнует. Та же история – с авторами текстов – их стали искать на стороне чаще на 90%. Не нуждаются начальники и в присутствии в штате маркетолога – в 57% случаев он может быть устроен по договору. Для Иркутска популярны «под заказ» также и услуги по созданию сайтов (спрос вырос на 43%).

И творческие люди охотно соглашаются на такие условия.

- Только за август количество предложений от дизайнеров стало больше на 50%, от маркетологов — на 40%, - уточняют исследователи.

Конечно, не только и не столько «творцы» в фаворе во фрилансе. Гораздо чаще предприятиям и разным частным предпринимателям требуется не текст написать, а защитить интересы и свести дебет с кредитом. Тоже подработка. Да, и не только.

- В конце лета в Иркутске активно требовались консультанты и переводчики, - это данные Авито. – Спрос на последних вырос в два раза! Активно искали юристов (спрос на них вырос на 55%), а также бухгалтеров и финансистов (+21%). Но это уже традиция. Число объявлений от них тоже растет.

Подработка помогает пережить трудные времена

Представьте себе, что вы потеряли работу. И? Что будете делать, на что жить? В HeadHunter провели опрос тех, с кем это уже случилось. Большинство выгребли за счет сбережений. Но каждый десятый иркутянин заявил о том, что удержаться на плаву помогла подработка в виде фрилансе.

Но фриланс или подработка в Иркутске или свободная занятостиь – это не только о недавних офисных сотрудниках, которые подрабатывают как умеют. Очень много самозанятых – среди тех, кто появляется у нас на пороге, чтобы что-то чинить, приводить в порядок. То есть это люди, зарабатывающие на хлеб не умственным трудом, а те, что умеют что-то делать руками.

- Выяснилось, что почти 40% из тех, кто на фрилансе, заняты в сфере ремонта и строительства, четверть предоставляет курьерские услуги, - отмечают аналитики. - Кроме того, популярными сферами стали грузоперевозки, установка и ремонт техники (13%). Каждый десятый синий воротничок работает в сфере уборки и помощи по хозяйству.

Среди причин, по которым многочисленные представители сферы услуг выбирают именно этот вариант (оформляются как самозанятые), они называют свободу в выборе заказчиков (57%), возможность зарабатывать больше, чем в штате (42%). Еще один популярный вариант – доход на хобби и работа над любимым делом, это привлекло больше трети (36%). Четверть опрошенных выбрали фриланс чисто как подработку.

Кстати, вызывая водопроводчика или электрика, или сборщика мебели, не удивляйтесь, что к вам придет человек с высшим образованием. Это нормально.

- Все правильно! Почти половина «синих воротничков» (те, кто заняты в сфере услуг – прим. Ред.) имеет высшее образование (42%), а каждый десятый – два или диплома. У некоторых и ученая степень есть, - подтверждает представитель HeadHunter по Сибири Лилия Эсауленко.

Две трети фрилансеров работает только на себя, а четверть — регулярно совмещает работу по найму и фриланс.

- Главным драйвером этого, конечно, является бизнес — люди активно переходят в формат работы на себя для увеличения заработка, а компании все чаще обращаются за услугами подрядчиков, - делает вывод руководитель направления развития YouDo Бизнес Вильдар Гатиатуллин. – И мы предполагаем, что в ближайшем будущем спрос на услуги самозанятых вырастет, а свободная рабочая сила развернется в сторону режима гибких подработок.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Психолог Оксана САВЧУК:

Оцените свои силы

- Есть два типа фрилансеров. Первый – это люди, которые сознательно, все взвесив и просчитав, выбрали этот вариант. Как правило, они достаточно успешны и по сути своей предприниматели. Начинают они свою работу тоже не с бухты–барахты, предварительно проверят себя. Но не у всех такой характер, не все склонны к самоорганизации, тайм-менеджменту, могут просчитать риски и делать инвестиции. Так что есть и второй тип самозанятых – всегда загруженные заказами под завязку, работающие по 14 часов в сутки без хорошего сна и выходных, с трудом выполняющие работу в срок. Первое время все у них идет относительно нормально, даже неплохо. Но потом обязательно наступит сбой. Обнаружатся проблемы с налогами, финансами, юридические, со здоровьем. А все – из-за неумения планировать. Поэтому, если менеджмент – не ваша сильная сторона, дважды подумайте, чем обернется «свободное плавание». На официальной стабильной работе все «внешние» проблемы берет на себя организация. Может быть, в этом случае ограничиться подработкой в свободное время?

КСТАТИ

Топ-10 вакансий на подработку

(по каждой возможна разовая занятость на подряде)

- Геодезист – 210 тыс. рублей

- Машинист автокрана – 200 тыс. рублей

- Инженер – до 195 тысяч рублей

- Менеджер туризма – 200 тысяч рублей

- Слесарь на авиазавод – 200 тысяч рублей

- Курьер – от 80 до 200 тысяч рублей

- Комплектовщик – 256 тысяч рублей

- Инженер-конструктор – 120 тысяч рублей

- Водитель такси – больше 100 тысяч рублей

- Евент-менеджер – больше 100 тысяч рублей

(по данным HeadHunter)