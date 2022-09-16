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Экономика16 сентября 2022 3:25

Иркутяне не боятся потерять стабильную работу, выбирая фриланс. Чем они рискуют на подработке

Авито: Спрос на услуги фрилансеров в Иркутске в 2022 году вырос на 24%
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Иркутяне не боятся потерять стабильную работу, выбирая фриланс. Чем они рискуют на подработке.

Иркутяне не боятся потерять стабильную работу, выбирая фриланс. Чем они рискуют на подработке.

Фото: Алиса ТИТКО

«У вас заказ? Сейчас прикину занятость! Т-а-а-к. До 13.00 есть работа, а следующая – с 15.00. Вот, кажется, окошко есть в 17.00! А, нет, тут еще доехать надо. Давайте я вас возьму после 11 вечера. Вы задачу присылайте, я посижу, сделаю, завтра привезу готовое». Так выглядит день фрилансера. Уйма дел, сплошная занятость, мало отдыха и много денег. А что вы хотели? Мечта о свободе и хорошем доходе вот так и выглядит. В любом случае приходишь к выводу, что надо много трудиться. Как бы там ни было, за год спрос на услуги фрилансеров вырос на 24%. Это данные Авито. Другие площадки, где ищут работу и подработку в Иркутске в 2022 году, дают даже больший результат.

Подработка в Иркутске 2022

Найму дизайнера, юриста, финансиста

- Российские компании и частные заказчики стали чаще брать специалистов на аутсорс (выполнение задач по договору), - приводят данные аналитики. – Как правило, людей нанимают на определенные проекты.

Так, например, в Иркутске спрос на услуги дизайнеров увеличился на 92%. Они чаще всего выполняют заказы, сидя дома. Или отдыхая на Байкале. Или вообще на Черном море. Где конкретно находится человек, задача которого – разработать логотип, прислать его и согласовать, никого не волнует. Та же история – с авторами текстов – их стали искать на стороне чаще на 90%. Не нуждаются начальники и в присутствии в штате маркетолога – в 57% случаев он может быть устроен по договору. Для Иркутска популярны «под заказ» также и услуги по созданию сайтов (спрос вырос на 43%).

И творческие люди охотно соглашаются на такие условия.

- Только за август количество предложений от дизайнеров стало больше на 50%, от маркетологов — на 40%, - уточняют исследователи.

Конечно, не только и не столько «творцы» в фаворе во фрилансе. Гораздо чаще предприятиям и разным частным предпринимателям требуется не текст написать, а защитить интересы и свести дебет с кредитом. Тоже подработка. Да, и не только.

- В конце лета в Иркутске активно требовались консультанты и переводчики, - это данные Авито. – Спрос на последних вырос в два раза! Активно искали юристов (спрос на них вырос на 55%), а также бухгалтеров и финансистов (+21%). Но это уже традиция. Число объявлений от них тоже растет.

Подработка помогает пережить трудные времена

Представьте себе, что вы потеряли работу. И? Что будете делать, на что жить? В HeadHunter провели опрос тех, с кем это уже случилось. Большинство выгребли за счет сбережений. Но каждый десятый иркутянин заявил о том, что удержаться на плаву помогла подработка в виде фрилансе.

Но фриланс или подработка в Иркутске или свободная занятостиь – это не только о недавних офисных сотрудниках, которые подрабатывают как умеют. Очень много самозанятых – среди тех, кто появляется у нас на пороге, чтобы что-то чинить, приводить в порядок. То есть это люди, зарабатывающие на хлеб не умственным трудом, а те, что умеют что-то делать руками.

- Выяснилось, что почти 40% из тех, кто на фрилансе, заняты в сфере ремонта и строительства, четверть предоставляет курьерские услуги, - отмечают аналитики. - Кроме того, популярными сферами стали грузоперевозки, установка и ремонт техники (13%). Каждый десятый синий воротничок работает в сфере уборки и помощи по хозяйству.

Среди причин, по которым многочисленные представители сферы услуг выбирают именно этот вариант (оформляются как самозанятые), они называют свободу в выборе заказчиков (57%), возможность зарабатывать больше, чем в штате (42%). Еще один популярный вариант – доход на хобби и работа над любимым делом, это привлекло больше трети (36%). Четверть опрошенных выбрали фриланс чисто как подработку.

Кстати, вызывая водопроводчика или электрика, или сборщика мебели, не удивляйтесь, что к вам придет человек с высшим образованием. Это нормально.

- Все правильно! Почти половина «синих воротничков» (те, кто заняты в сфере услуг – прим. Ред.) имеет высшее образование (42%), а каждый десятый – два или диплома. У некоторых и ученая степень есть, - подтверждает представитель HeadHunter по Сибири Лилия Эсауленко.

Две трети фрилансеров работает только на себя, а четверть — регулярно совмещает работу по найму и фриланс.

- Главным драйвером этого, конечно, является бизнес — люди активно переходят в формат работы на себя для увеличения заработка, а компании все чаще обращаются за услугами подрядчиков, - делает вывод руководитель направления развития YouDo Бизнес Вильдар Гатиатуллин. – И мы предполагаем, что в ближайшем будущем спрос на услуги самозанятых вырастет, а свободная рабочая сила развернется в сторону режима гибких подработок.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Психолог Оксана САВЧУК:

Оцените свои силы

- Есть два типа фрилансеров. Первый – это люди, которые сознательно, все взвесив и просчитав, выбрали этот вариант. Как правило, они достаточно успешны и по сути своей предприниматели. Начинают они свою работу тоже не с бухты–барахты, предварительно проверят себя. Но не у всех такой характер, не все склонны к самоорганизации, тайм-менеджменту, могут просчитать риски и делать инвестиции. Так что есть и второй тип самозанятых – всегда загруженные заказами под завязку, работающие по 14 часов в сутки без хорошего сна и выходных, с трудом выполняющие работу в срок. Первое время все у них идет относительно нормально, даже неплохо. Но потом обязательно наступит сбой. Обнаружатся проблемы с налогами, финансами, юридические, со здоровьем. А все – из-за неумения планировать. Поэтому, если менеджмент – не ваша сильная сторона, дважды подумайте, чем обернется «свободное плавание». На официальной стабильной работе все «внешние» проблемы берет на себя организация. Может быть, в этом случае ограничиться подработкой в свободное время?

КСТАТИ

Топ-10 вакансий на подработку

(по каждой возможна разовая занятость на подряде)

- Геодезист – 210 тыс. рублей

- Машинист автокрана – 200 тыс. рублей

- Инженер – до 195 тысяч рублей

- Менеджер туризма – 200 тысяч рублей

- Слесарь на авиазавод – 200 тысяч рублей

- Курьер – от 80 до 200 тысяч рублей

- Комплектовщик – 256 тысяч рублей

- Инженер-конструктор – 120 тысяч рублей

- Водитель такси – больше 100 тысяч рублей

- Евент-менеджер – больше 100 тысяч рублей

(по данным HeadHunter)

Экономика: ДЕНЕЖКИ